Мощи Луки Крымского пробудут в Ростове до 27 апреля.

Сотни прихожан Благовещенского греческого храма в Ростове уже увидели святыню и успели прикоснулись к реликвии. Святитель Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, епископ Русской православной церкви, архиепископ Симферопольский и Крымский, хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук и богословия. Верующие молятся ему об исцелении от телесных недугов. Ковчег пробудет на донской земле до пятницы.

Геннадий Макаренко протоиерей, настоятель Благовещенского греческого храма г. Ростова-на-Дону, благочинный Центрального округа: «Всю войну, будучи в сталинских лагерях, он оперировал. Ему разрешили оперировать не смотря на то, что он был ссыльный заключённый. Никогда не снимал с себя рясы и панагии, приходя даже в операционную, или обходя больных. К нему обращаются в любых скорбях, но прежде всего в болезнях».