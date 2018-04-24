В Ростове-на-Дону сотни домов в ближайшие дни останутся без света
В администрации
В администрации
Известно, что они стартуют со среды, 25 апреля, и продлятся до конца месяца. Известно, что сотни домов будут без электричества. Известно, что все отключения плановые. Их цель — не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.
КОНКРЕТНО
Где и когда не будет электричества
25 апреля с 09−00 до 17−00:
ул. Гриба 1−21, 2−54; ул. Ванина 1−21, 2−22; ул. Ривкина 1−15, 2−20; ул. А. Русова 18−42, 11−21; ул. 2-ая Усадебная 1−11, 2−22; ул. 3-ая Усадебная 1−13, 2−8; ул. Пригородного лесничества.
пер. Белозерский 48, 48А; ул. Белореченская 1−5, 23−29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 13−17, 20−54; ул. Родниковая 3−17, 14−54; пер. Гродненский 3−9, 2−6; ул. Достоевского 1−49, 6−62; ул. КИМа 1−35, 2−16; пер. Кумский 2−6, 3−7; пер. Майкопский 7−33, 2−18; ул. Песчаная 1−15, 4−24; ул. Писательская 7−65, 10−52; пер. Силикатный 14−26, 29−47; пер. Сулинский 9−11; ул. Красная 30−80, 49−97; просп. Стачки 122−156; ул. 6-я Кольцевая 93А, 93/1, 93/2, 82−84; ул. Фестивальная 12, 12А.
26 апреля с 09−00 до 17−00:
ул. 8 линия 1−11, 2−20; ул. 10 линия 1−15, 2−16; ул. Майская 30−42; пр. Шолохова 123−161; ул. Новомосковская 1−17, 2−34; ул. Полторацкого 25−67, 10−56; ул. Просвещения 1−3, 2−20; ул. Токарная 51/4, 82/1, 82/2, 84; ул. Всесоюзная 130−162; пер. Молодогвардейский 3−23, 2−14; ул. Набережная 113−165, 131А; пер. Промысловый 1−17, 2−16; пер. Станционный 3−11, 2−6; пер. Фиолетова 1−17, 2−16.
27 апреля с 09−00 до 17−00:
ул. Владиленская 1−55, 2−38; ул. Кржижановского 1−41, 2−56; ул. Герцена 13−61; пер. Бакинский 1−9; пер. Норильский 1−7, 2−8; пер. Рацонализаторский 1−31, 2−24; ул. Волгостроевская 35−73, 42−94; ул. Шатурская 55−111, 40−84; ул. Кржижановского 115−163, 130−182; ул. Герцена 135−143; пер. Конный 1−9, 2−20; пер. Красной Звезды 1−21, 2−18; пер Ударников 1−29, 2−22; ул. Димитрова 36−50, 41−45; ул. Коллективная 34−52, 29−61; ул. Грекова 3−35, 4−34; ул. Полторацкого 91−119.