На День Победы в Воронеже пройдет фестиваль «Ратное поле» и флешмоб «Синий платочек»
В мэрии рассказали подробности праздничной программы.
В мэрии рассказали подробности праздничной программы.
В Воронеже продолжают подготовку к празднованию 73-й годовщины Победы над фашистами. Руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов рассказал, что воронежцам раздадут 30 тысяч георгиевских ленточек. По традиции, город присоединится к Всероссийской «Вахте памяти»: с 4 по 9 мая у мемориалов на памятнике Славы, площади Победы, Чижовском плацдарме, у музея- диорамы встанут в Почетный караул школьники, студенты и курсанты.
9 мая в центре пройдет военный парад с участием трех десятков армейских спецмашин (его репетиции пройдут 28 апреля и 3 мая с 20.00 и 5 мая с 17.00, в эти дни движение вокруг площади Ленина будет перекрыто). И в очередной раз воронежцы вспомнят погибших земляков маршем «Бессмертный полк», который пройдет по площади Ленина и проспекту Революции до площади Победы.
В Центральном парке в районе «пионерской горки» в День Победы развернется фестиваль «Ратное поле», он включит
В Воронеже пройдет флешмоб «Синий платочек» (напомним, фирменные платочки с воронежскими достопримечательностями выпустила наша землячка Анна Данилова). На Карла Маркса снова развернется выставка «Город мастеров», а на площади Ленина — выставка
В развлекательной программе дня —
На Адмиралтейке в 15.00 стартует традиционный молодежный
Завершится День Победы праздничным салютом с дамбы Чернавского моста в 22.00.
Напомним, из соображений безопасности в центре Воронежа на майские праздники установят более 700 турникетов.