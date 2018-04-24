Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Забавное фото «5 минут из жизни двухлетки» рассмешило соцсети
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
В Сеть попала откровенная фотосессия Собчак
СМИ: Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
Будущему тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы
Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила соцсети
Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной
5 ошибок сторонников здорового питания
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12В тени войны
11Ушедшие в историю
15:31 (мск), источник: Комсомольская правда

На День Победы в Воронеже пройдет фестиваль «Ратное поле» и флешмоб «Синий платочек»

В мэрии рассказали подробности праздничной программы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжают подготовку к празднованию 73-й годовщины Победы над фашистами. Руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов рассказал, что воронежцам раздадут 30 тысяч георгиевских ленточек. По традиции, город присоединится к Всероссийской «Вахте памяти»: с 4 по 9 мая у мемориалов на памятнике Славы, площади Победы, Чижовском плацдарме, у музея- диорамы встанут в Почетный караул школьники, студенты и курсанты.

9 мая в центре пройдет военный парад с участием трех десятков армейских спецмашин (его репетиции пройдут 28 апреля и 3 мая с 20.00 и 5 мая с 17.00, в эти дни движение вокруг площади Ленина будет перекрыто). И в очередной раз воронежцы вспомнят погибших земляков маршем «Бессмертный полк», который пройдет по площади Ленина и проспекту Революции до площади Победы.

В Центральном парке в районе «пионерской горки» в День Победы развернется фестиваль «Ратное поле», он включит конно-спортивную джигитовку, выставку моделей авиации, флота, военной и гражданской техники, лагерь клуба военно-исторической реконструкции, выставку водолазного снаряжения.

В Воронеже пройдет флешмоб «Синий платочек» (напомним, фирменные платочки с воронежскими достопримечательностями выпустила наша землячка Анна Данилова). На Карла Маркса снова развернется выставка «Город мастеров», а на площади Ленина — выставка ретро-автомобилей.

В развлекательной программе дня — гала-концерт фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», выступление национальных диаспор в программе «Воронеж-многонациональный», концерт на Никитинской площади ансамбля «Песняры».

На Адмиралтейке в 15.00 стартует традиционный молодежный рок-фестиваль, который в вечернее время сменится VIII Международным фестивалем файер-шоу «Огни Победы».

Завершится День Победы праздничным салютом с дамбы Чернавского моста в 22.00.

Напомним, из соображений безопасности в центре Воронежа на майские праздники установят более 700 турникетов.

Все новости региона
 В Санкт-Петербурге скончался самый цитируемый математик России
10 фактов о сериале «Форс-мажоры»
Пашинян готов возглавить правительство Армении до выборов
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Bloomberg: Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Ученые выяснили, почему люди плачут
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь