На День Победы в Воронеже пройдет фестиваль «Ратное поле» и флешмоб «Синий платочек»

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжают подготовку к празднованию 73-й годовщины Победы над фашистами. Руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов рассказал, что воронежцам раздадут 30 тысяч георгиевских ленточек. По традиции, город присоединится к Всероссийской «Вахте памяти»: с 4 по 9 мая у мемориалов на памятнике Славы, площади Победы, Чижовском плацдарме, у музея- диорамы встанут в Почетный караул школьники, студенты и курсанты.

9 мая в центре пройдет военный парад с участием трех десятков армейских спецмашин (его репетиции пройдут 28 апреля и 3 мая с 20.00 и 5 мая с 17.00, в эти дни движение вокруг площади Ленина будет перекрыто). И в очередной раз воронежцы вспомнят погибших земляков маршем «Бессмертный полк», который пройдет по площади Ленина и проспекту Революции до площади Победы.

В Центральном парке в районе «пионерской горки» в День Победы развернется фестиваль «Ратное поле», он включит конно-спортивную джигитовку, выставку моделей авиации, флота, военной и гражданской техники, лагерь клуба военно-исторической реконструкции, выставку водолазного снаряжения.

В Воронеже пройдет флешмоб «Синий платочек» (напомним, фирменные платочки с воронежскими достопримечательностями выпустила наша землячка Анна Данилова). На Карла Маркса снова развернется выставка «Город мастеров», а на площади Ленина — выставка ретро-автомобилей.

В развлекательной программе дня — гала-концерт фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», выступление национальных диаспор в программе «Воронеж-многонациональный», концерт на Никитинской площади ансамбля «Песняры».

На Адмиралтейке в 15.00 стартует традиционный молодежный рок-фестиваль, который в вечернее время сменится VIII Международным фестивалем файер-шоу «Огни Победы».

Завершится День Победы праздничным салютом с дамбы Чернавского моста в 22.00.