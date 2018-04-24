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14:53 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре вновь сдвинулись сроки сдачи набережной возле Ладьи

Глава региона Дмитрий Азаров предложил выехать с инспекцией на объект.

Источник: Pro Город Самара

Депутаты Самарской губдумы усомнились в том, что четвертую очередь набережной реки Волги и Струковский сад успеют сдать до ЧМ-2018. По словам депутата Дмитрия Литвинова, даже если парк доделают до мундиаля, ему в ближайшее время снова потребуется ремонт, пишет citytraffic.ru.

Напомним, ранее городские власти сообщали, что и четвертая очередь набережной, и Струковский сад будут сданы до 30 апреля. Однако сегодня, 24 апреля, выяснилось, что эти сроки вновь сдвинулись. По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который присутствовал на заседании в губдуме, подрядчик обещает завершить все работы на набережной до 5 мая.

«Я предлагаю поехать на объект 6 мая, чтобы проверить его готовность», — заявил глава региона.

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