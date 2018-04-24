В Самаре вновь сдвинулись сроки сдачи набережной возле Ладьи

Источник: Pro Город Самара

Депутаты Самарской губдумы усомнились в том, что четвертую очередь набережной реки Волги и Струковский сад успеют сдать до ЧМ-2018. По словам депутата Дмитрия Литвинова, даже если парк доделают до мундиаля, ему в ближайшее время снова потребуется ремонт, пишет citytraffic.ru.

Напомним, ранее городские власти сообщали, что и четвертая очередь набережной, и Струковский сад будут сданы до 30 апреля. Однако сегодня, 24 апреля, выяснилось, что эти сроки вновь сдвинулись. По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который присутствовал на заседании в губдуме, подрядчик обещает завершить все работы на набережной до 5 мая.