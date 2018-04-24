Кредитор устроил стрельбу из ружья, требуя от должника вернуть деньги в Шымкенте

Встревоженные граждане вызвали полицию. Как выяснилось, огнестрельный залп из охотничьего ружья произвел один из жителей многоквартирного дома. Таким образом он требовал у соседа вернуть долг в 100 тысяч тенге.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Сам он утверждает, что убивать должника не собирался, хотел лишь попугать и стрелял в воздух. Однако потерпевший считает, что лишь по счастливой случайности остался жив.