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15:21 (мск), источник: Nur.kz

Кредитор устроил стрельбу из ружья, требуя от должника вернуть деньги в Шымкенте

Как выяснилось, огнестрельный залп из охотничьего ружья произвел один из жителей многоквартирного дома. Таким образом он требовал у соседа вернуть долг в 100 тысяч тенге.

Жители многоэтажки 4 микрорайона Шымкента по улице Крейсера Авроры ранним утром минувшего воскресенья были разбужены ружейными выстрелами, передает NUR.KZ.

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Встревоженные граждане вызвали полицию. Как выяснилось, огнестрельный залп из охотничьего ружья произвел один из жителей многоквартирного дома. Таким образом он требовал у соседа вернуть долг в 100 тысяч тенге.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Сам он утверждает, что убивать должника не собирался, хотел лишь попугать и стрелял в воздух. Однако потерпевший считает, что лишь по счастливой случайности остался жив.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Подозреваемый взят под стражу, проводится расследование», — сообщили в ДВД ЮКО.

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