Кредитор устроил стрельбу из ружья, требуя от должника вернуть деньги в Шымкенте

Жители многоэтажки 4 микрорайона Шымкента по улице Крейсера Авроры ранним утром минувшего воскресенья были разбужены ружейными выстрелами, передает NUR.KZ.
Встревоженные граждане вызвали полицию. Как выяснилось, огнестрельный залп из охотничьего ружья произвел один из жителей многоквартирного дома. Таким образом он требовал у соседа вернуть долг в 100 тысяч тенге.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Сам он утверждает, что убивать должника не собирался, хотел лишь попугать и стрелял в воздух. Однако потерпевший считает, что лишь по счастливой случайности остался жив.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Подозреваемый взят под стражу, проводится расследование», — сообщили в ДВД ЮКО.