В клетках человека нашли новый тип ДНК

Известная большинству двойная спираль — не единственная возможная структура ДНК. Существует множество форм, в которых могут существовать короткие последовательности ДНК. Некоторые из них были получены лишь искусственно, однако ученые предполагают, что подобные формы ДНК существуют и в природе. В частности, тип организации ДНК под названием i-мотивы наблюдался ранее в исследованиях in vitro, т.е. в лабораторных условиях. В новом исследовании австралийских ученых i-мотивы впервые удалось найти в живой клетке.

Структура i-мотива похожа, по описанию ученых, на «узел» из четырех нитей. Причем соединены эти нити не так, как в привычной двойной спирали. Четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин, цитозин), которые обычно обозначают просто буквами A, C, T и G, связываются в двойной спирали попарно: A — T, С — G, соединяя две нити спирали. Однако в узловой структуре ДНК образуются связи между азотистыми основаниями одной нити, причем «буква» C связывается не с G, а с той же C. Такая запутанная структура вызывала споры ученых о возможности своего существования в природе. Новое исследование разрешило этот спор.