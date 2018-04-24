Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совет Европы намерен наказать Россию за неуплату взносов
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
ВИА Гра в Тель-АфареКак десятки россиянок уехали за мужьями в ИГ, а оказались в багдадской тюрьме
В Египте всех ваших сбили: ответ РФ на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» — «Рома». Дерби камбэкеров
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Кэти Холмс в странной шляпе сходила на свидание с бойфрендом
Суд разрешил выставить на торги интимные письма и белье Мадонны
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
11Ушедшие в историю
18:47 (мск), источник: Индикатор

В клетках человека нашли новый тип ДНК

Ученым впервые удалось наблюдать в живых клетках открытый ранее новый тип структуры ДНК в виде завязанного узла. До этого подобную структуру удавалось создать только искусственно.

Описание открытия приведено в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.

Известная большинству двойная спираль — не единственная возможная структура ДНК. Существует множество форм, в которых могут существовать короткие последовательности ДНК. Некоторые из них были получены лишь искусственно, однако ученые предполагают, что подобные формы ДНК существуют и в природе. В частности, тип организации ДНК под названием i-мотивы наблюдался ранее в исследованиях in vitro, т.е. в лабораторных условиях. В новом исследовании австралийских ученых i-мотивы впервые удалось найти в живой клетке.

Структура i-мотива похожа, по описанию ученых, на «узел» из четырех нитей. Причем соединены эти нити не так, как в привычной двойной спирали. Четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин, цитозин), которые обычно обозначают просто буквами A, C, T и G, связываются в двойной спирали попарно: A — T, С — G, соединяя две нити спирали. Однако в узловой структуре ДНК образуются связи между азотистыми основаниями одной нити, причем «буква» C связывается не с G, а с той же C. Такая запутанная структура вызывала споры ученых о возможности своего существования в природе. Новое исследование разрешило этот спор.

Чтобы обнаружить i-мотив внутри клетки, исследователи разработали новый инструмент — фрагмент антитела, который может распознавать узловую форму ДНК и прикрепляться к ней. С помощью этого инструмента исследователи обнаружили i-мотив в ядрах нескольких типов человеческих клеток. Ученые использовали метод флуоресцентной диагностики — «подсвечивали» места, где находили необычные структуры с помощью флуорогенных маркеров. В результате исследовали смогли в буквальном смысле видеть i-мотивы внутри ядра. С течением времени флуоресцентные отметки то пропадали, то появлялись — так ученые смогли сделать вывод о том, что необычная форма ДНК формируется, распадается и формируется вновь на разных этапах жизни клетки.

В дальнейших исследованиях ученые надеются узнать, какие функции у i-мотивов и как они влияют на здоровье и болезни человека.

 Физическая сила коррелирует с когнитивными способностями
Биологи превратили заботливых родителей в каннибалов
МИД Азербайджана огласил позицию по ситуации в Армении
Что будет с курсом рубля к майским праздникам
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
Израиль пообещал ответить Сирии на применение ПВО России
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
«Газпром» допустил строительство «Северного потока — 3»
Спорт
Евгений Гинер: Лимит на легионеров скоро отменят Ранее Виталий Мутко заявлял, что с 2020 года планируется убрать лимит на легионеров на поле
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь