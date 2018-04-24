Самые дешевые дачи нашли в краю оленеводов

В Коми среднестатистическая дача стоит 464 тысячи рублей, в Оренбургской области — 468 тысяч рублей. Также недорогие объекты — по цене до миллиона рублей — можно найти в Курганской, Омской, Ивановской, Смоленской, Псковской, Нижегородской, Липецкой, Пензенской, Брянской, Орловской, Владимирской, Ульяновской областях и в Пермском крае.

Список регионов с самыми дорогостоящими дачами, по данным аналитиков, возглавляет Крым, где дома в среднем стоят 3,2 миллиона рублей. В Севастополе дача обойдется в 2,9 миллиона рублей, в Москве (загородные территории) за нее придется выложить 2,6 миллиона, в Подмосковье — 2,3 миллиона рублей. Высоко ценятся дачи и в другом приморском регионе — Калининградской области, где за дом на шести сотках в среднем просят 2,25 миллиона рублей.

По подсчетам экспертов, с апреля прошлого года по апрель нынешнего дачи подорожали только в 11 регионах из 54-х, где проводилась исследование. В остальных цены снизились.