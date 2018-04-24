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18:47 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский вуз станет площадкой большого научно-технического фестиваля

В течение трех дней, с 26 по 28 апреля 2018 года, в Волгоградском государственном техническом университете будет проходить второй отборочный тур V Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2018».

Источник: РИАЦ

Соревнования по инжинирингу среди учащихся профильных вузов страны организуются при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Их целями являются ориентация инновационной деятельности студенческой молодежи на решение приоритетных задач развития страны, поддержка юных «кулибиных» — авторов научных идей, имеющих высокий инновационный и практический потенциал, популяризация передовых инновационных технологий, побуждение к их широкому использованию в исследованиях и разработках и повышение уровня соревновательности и конкурентоспособности высших учебных заведений.

Во втором отборочном туре «ВУЗПРОМФЕСТа-2018», который состоится на базе ВолгГТУ, примут участие 14 команд от образовательных организаций Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. Своих изобретателей представят вузы Волгограда, Волжского, Воронежа, Кирова, Курска, Москвы, Новочеркасска, Саратова, Элисты.

Соревнования по инжинирингу среди студентов объединены темой — «Автономные транспортные средства: земля, вода, воздух». Лучших определят в различных компетенциях: молодые специалисты будут состязаться на площадках «Робототехника», «Аддитивные технологии и 3Д-печать», «Мехатроника», «Экономика и менеджмент», «Инноватика».

Экспертами выступят ученые, исследователи, представители министерств и ведомств, связанных с наукой, образованием и промышленностью, а также промышленники и экономисты, заинтересованные в развитии научно-технического творчества и реализации проектов участников.

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