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14:47 (мск), источник: АиФ Калининград

Парад Победы в Калининграде будут репетировать 3, 5 и 7 мая

Ограничивать движение автотранспорта будут с 19.30 до 23.00.

Источник: Аргументы и факты

Парад Победы в Калининграде будут репетировать 3, 5 и 7 мая. Из-за этого центральный улицы города будут на несколько часов перекрыты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось ранее, на 9 Мая в параде в Калининграде пройдет около 50 единиц техники.

Ограничивать движение автотранспорта будут с 19.30 до 23.00 на следующих участках:

по Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;.

на площади Победы на всём протяжении;.

по ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;.

по Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;.

по проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;.

по ул. Театральной на всём протяжении;.

по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до площади Победы;.

по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;.

по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;.

по ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;.

Пассажиров общественного транспорта предупреждают, что в это время автобусы, трамваи и маршрутки также поменяют схему движения.

Автовладельцам рекомендуют убрать свои машины с автомобильной стоянки по ул. Грекова в районе драмтеатра, а также со стоянок в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной и около Калининградского делового центра на площади Победы, 4.

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