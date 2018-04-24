Определена дата выпускных вечеров в школах Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. Выпускные в школах Казахстана пройдут 15 июня. Об этом сообщается в блоге министра образования и науки Ерлана Сагадиева.

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«Министерством образования и науки по республике 15 июня определена как единая дата проведения торжественного мероприятия по вручению аттестата выпускникам 2017−2018 учебного года», — говорится в блоге министра.

Тематика выпускных вечеров будет связана с 20-летием Астаны.

Итоговые выпускные экзамены для 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 8 июня, государственные выпускные экзамены — с 29 мая по 30 июня. Для 11 (12) классов экзамены начнутся 29 мая и продлятся до 9 июня.