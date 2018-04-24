Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Что будет, если «закончились права»
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила соцсети
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Тина Канделаки в «мужском» костюме прочла лекцию
В стиле танго: Анна Семенович примерила романтичный образ
5 ошибок сторонников здорового питания
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Акции протеста в Армении
14:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Определена дата выпускных вечеров в школах Казахстана

Выпускные в школах будут связаны с концепцией празднования 20-летия столицы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. Выпускные в школах Казахстана пройдут 15 июня. Об этом сообщается в блоге министра образования и науки Ерлана Сагадиева.

Читайте также
Госслужащих обязали сообщать руководству о негативе в СМИ Казахстана

«Министерством образования и науки по республике 15 июня определена как единая дата проведения торжественного мероприятия по вручению аттестата выпускникам 2017−2018 учебного года», — говорится в блоге министра.

Тематика выпускных вечеров будет связана с 20-летием Астаны.

Итоговые выпускные экзамены для 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 8 июня, государственные выпускные экзамены — с 29 мая по 30 июня. Для 11 (12) классов экзамены начнутся 29 мая и продлятся до 9 июня.

Летом прошлого года депутаты сената парламента просили правительство ввести запрет на сбор денег с выпускников школ и проведение пышных выпускных балов.

Все новости региона
 Токсическое отравление мозга обнаружили у детей из Березовки
Семиклассница родила в Шымкенте
Россию не устраивают ответы британской стороны по делу Скрипаля
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Пять открытий, в которые трудно поверить
Топ-менеджер «Газпрома» рассказал притчу о Nord Stream 2
От Минфина до Госдепа: кто курировал санкционную политику США
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь