Подмосковные биологи сделали из клеток крови кометы

Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики (г. Пущино, Московская область) изучили устойчивость к радиации белых кровяных телец (лейкоцитов) и кроветворных клеток селезенки и красного костного мозга. Ученые пришли к выводу, что реакция различных типов клеток организма на радиацию мало зависит от общей его устойчивости к ионизирующему излучению. Научная статья опубликована в журнале Radiation and Environmental Biophysics.

В работе использовали клетки от трех видов живых существ — человека, травяной лягушки (Rana temporaria) и лабораторной мыши (она же домовая, Mus musculus). Среди них были белые кровяные тельца (лейкоциты) и их предшественники, содержащиеся в красном костном мозге и селезенке. Все изученные в рамках этой работы типы клеток имеют одно ядро. Ионизирующее излучение, то есть радиация, в первую очередь действует на находящуюся в ядрах ДНК. Высокие дозы радиации вызывают повреждения ДНК. Часть этих повреждений удается исправить за счет работы систем репарации. однако в ряде случаев их активности не хватает, чтобы «отремонтировать» крупные «поломки» ДНК. Чем сильнее ионизирующее излучение повреждает ДНК клетки, тем она менее устойчива (резистентна) к радиации. Задачей исследователей было проверить, как разные типы клеток у трех названных видов отличаются по уровню радиорезистентности.

Активные формы кислорода (АФК), образующиеся в результате распада различных пероксидов, также вызывают масштабные перестройки в ДНК. Более того, образование АФК в клетках усиливается после их облучения. Поэтому, действуя на клетки пероксидом водорода, можно имитировать влияние на них радиации. По этой причине авторы работы воздействовали на лейкоциты и кроветворные клетки лягушки, человека и мыши двумя путями. Либо их облучали дозами рентгеновского излучения до 8 грей, либо добавляли в питательную среду растворы пероксида водорода с концентрацией до 300 микромоль на литр.

Степень повреждения ДНК после таких воздействий оценивали с помощью метода ДНК-комет. Он назван так потому, что разорванные цепи этих молекул при электрофорезе вытягиваются в одну сторону и при определенных условиях светятся — флуоресцируют. Таким образом, неповрежденная часть ДНК выглядит как голова этой кометы, за которой тянется хвост из разорванной ДНК. Изначально клетки, у которых нужно оценить степень повреждения ДНК, находятся на пластинке. До появления «головы» и «хвоста» кометы их оболочки разрушают действием специального раствора. Затем раствор удаляют, и вместе с ним c поверхности, на которой были зафиксированы целые клетки, смываются остатки их оболочек вместе с белками. При этом на пластинке остаются молекулы ДНК. Версия метода ДНК-комет, использованная в описываемой работе, довольно чувствительная и позволяет выявить не только грубые нарушения структуры ДНК, такие как двунитевые разрывы, но и однонитевые разрывы, и даже отдельные поврежденные строительные блоки этой молекулы — нуклеотиды.

Описанный метод выявил, что степень повреждения ДНК в лейкоцитах и кроветворных клетках мыши, лягушки и человека, а также скорость репарации таких повреждений существенно отличаются. Особенно важно, что устойчивость изученных клеток к ионизирующему излучению и пероксидам часто не соответствует степени радиорезистентности всего содержавшего их организма. И при облучении рентгеном, и при действии пероксида водорода сильнее всего повреждались лимфоциты и клетки селезенки мышей. В то же время мыши — наиболее радиорезистентный вид из трех, чьи клетки были задействованы в работе. ДНК лейкоцитов человека была примерно так же устойчива к радиации, как и клетки крови лягушки, хотя люди считаются наименее радиорезистентными. При этом скорость репарации повреждений ДНК в лягушачьих клетках оказалась меньше.