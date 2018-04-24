Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Стало известно, какие города России попадут под реновацию
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
В Сеть попала откровенная фотосессия Собчак
СМИ: Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
5 ошибок сторонников здорового питания
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12В тени войны
11Ушедшие в историю
15:03 (мск), источник: ТАСС

Три авиарейса в Екатеринбург не смогли приземлиться в Кольцове из-за снегопада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля./ТАСС/. Три рейса в Екатеринбург не смогли приземлиться во вторник в аэропорту Кольцово из-за снегопада. Рейсы отправлены на резервный аэропорт в Пермь, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Екатеринбурга.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 768 мм рт. ст. 4 м/с

«По причине условий низкой видимости (ливневый снегопад) в Екатеринбурге рейсы U6−261 (Москва), ZF-9694 (Анталья) и FZ-901 (Дубай) решением экипажей ушли на запасной аэродром в Пермь. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на вылет воздушных судов. Для очистки перрона, аэродромных поверхностей задействована штатная спецтехника», — сказал собеседник агентства.

В Екатеринбурге с утра идет обильный снегопад, переходящий в метель. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится на Среднем Урале еще сутки, затем ожидается потепление.

Все новости региона
 США уверяют, что именно так Россия получила их технологию "стелс"
Буш-младший дал Путину неожиданную характеристику
Пашинян готов возглавить правительство Армении до выборов
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Bloomberg: Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Ученые выяснили, почему люди плачут
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь