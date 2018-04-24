Три авиарейса в Екатеринбург не смогли приземлиться в Кольцове из-за снегопада
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля./ТАСС/. Три рейса в Екатеринбург не смогли приземлиться во вторник в аэропорту Кольцово
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля./ТАСС/. Три рейса в Екатеринбург не смогли приземлиться во вторник в аэропорту Кольцово
«По причине условий низкой видимости (ливневый снегопад) в Екатеринбурге рейсы U6−261 (Москва), ZF-9694 (Анталья) и FZ-901 (Дубай) решением экипажей ушли на запасной аэродром в Пермь. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на вылет воздушных судов. Для очистки перрона, аэродромных поверхностей задействована штатная спецтехника», — сказал собеседник агентства.
В Екатеринбурге с утра идет обильный снегопад, переходящий в метель. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится на Среднем Урале еще сутки, затем ожидается потепление.