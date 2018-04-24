Из-за сильного апрельского снегопада на Среднем Урале закроют трассы

Источник: УралИнформБюро

Свердловская Госавтоинспекция планирует ограничить движение общественного транспорта по загородным трассам в темное время суток, если начавшийся вечером 23 апреля снегопад не прекратится. Соответствующие предупреждения направлены на автовокзалы, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства.

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«Пока речь идет об ограничении движения общественного транспорта только в темное время суток, — уточнили в свердловской ГИБДД. — Если дорожная ситуация не улучшится, такие же меры будут приняты и завтра».

Север Свердловской области встает на лыжи.

По официальным данным, на Среднем Урале 24 апреля зарегистрировано более 50 ДТП, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Установлено, что в трети аварий участвовал транспорт, у которого зимние шины заменены на летние.

Вечером на дорогах региона ожидается гололедица. Водителей, которые переобули своих «железных коней» в летнее, просят никуда не ездить, особенно — по загородным трассам.