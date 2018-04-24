Афиша праздничных мероприятий с 4 по 9 мая в Уфе
Власти Уфы обнародовали программу праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил
Власти Уфы обнародовали программу праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил
Программа праздничных мероприятий с 4 по 9 мая в Уфе.
4 мая.
Концерт духовых оркестров «Песни победы» в Городском Дворце Культуры.
6 мая.
11:00 — 70-ая уфимская городская легкоатлетическая эстафета. В этом году эстафета будет организована в парке Победы и по улицам Орджоникидзевского района города.
16:00 — торжественное мероприятие «Живая память» в МБУ Городском
8 мая.
17:00 — праздничный концерт «Помним, славим, гордимся» в МБУ Городском
9 мая.
10:00 — церемония возложения цветов Вечному огню в парке «Победы».
11:00 — начало
9:00 — 17:00 — всероссийская акция «Солдатская каша» на площадке перед Русским драмтеатром.
15:00 — 17:00 — программа молодежных учреждений, направленная на патриотическое воспитание молодежи на площади им. Ленина.
17:00 — 22:00 — праздничный концерт на площади им. Ленина, в котором примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы города.
22:00 — красочный фейерверк на площади им. Ленина.
Праздничные мероприятия в День Победы пройдут также во всех районных городских площадках. Дёмский район — праздничный концерт в военном парке культуры и отдыха. Калининский район — площадь ДК «Моторостроителей» и парк «Первомайский». Кировский район — парк им. Ленина. Ленинский район — площадь перед сквером «Волна». Октябрьский район — ЦВКиО им. Гафури.
Орджоникидзевский район — парк Победы. Советский район — парк им. Якутова.