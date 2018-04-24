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15:25 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Афиша праздничных мероприятий с 4 по 9 мая в Уфе

Власти Уфы обнародовали программу праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов.

Программа праздничных мероприятий с 4 по 9 мая в Уфе.

4 мая.

Концерт духовых оркестров «Песни победы» в Городском Дворце Культуры.

6 мая.

11:00 — 70-ая уфимская городская легкоатлетическая эстафета. В этом году эстафета будет организована в парке Победы и по улицам Орджоникидзевского района города.

16:00 — торжественное мероприятие «Живая память» в МБУ Городском культурно-досуговом центре совместно с Уфимской Городской Организацией Инвалидов «Мир» для инвалидов города, ветеранов войны и тружеников тыла.

8 мая.

17:00 — праздничный концерт «Помним, славим, гордимся» в МБУ Городском культурно-досуговом центре.

9 мая.

10:00 — церемония возложения цветов Вечному огню в парке «Победы».

11:00 — начало историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк». Шествие пройдет по ул. Проспект Октября от ул. 50 лет СССР до Бульвара славы.

9:00 — 17:00 — всероссийская акция «Солдатская каша» на площадке перед Русским драмтеатром.

15:00 — 17:00 — программа молодежных учреждений, направленная на патриотическое воспитание молодежи на площади им. Ленина.

17:00 — 22:00 — праздничный концерт на площади им. Ленина, в котором примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы города.

22:00 — красочный фейерверк на площади им. Ленина.

Праздничные мероприятия в День Победы пройдут также во всех районных городских площадках. Дёмский район — праздничный концерт в военном парке культуры и отдыха. Калининский район — площадь ДК «Моторостроителей» и парк «Первомайский». Кировский район — парк им. Ленина. Ленинский район — площадь перед сквером «Волна». Октябрьский район — ЦВКиО им. Гафури.
Орджоникидзевский район — парк Победы. Советский район — парк им. Якутова.

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