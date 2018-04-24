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16:17 (мск), источник: Кубань 24

Из центра Краснодара планируют вынести первую городскую больницу

Мэр Евгений Первышов 24 апреля на брифинге по результатам первых трех месяцев работы городской власти в 2018 году рассказал о проекте строительства медицинского кластера в столице Кубани.

Источник: Кубань 24

Первышов напомнил, что земельный участок площадью около 1 тыс. га возле жилого района Новознаменского вдоль Восточного обхода передали из федеральной в муниципальную собственность.

«Мы провели несколько организационных совещаний, в том числе — с первым заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Алексеенко, с другими профильными вице-губернаторами на предмет того, как его использовать. Предполагается, что мы из этого большого земельного массива выделим порядка 50 га, зарезервируем их под медицинский кластер, который должен в себя включить ряд направлений», — рассказал мэр.

По его словам, первое направление — это больница скорой медицинской помощи. Второе — онкологический центр. Это должно быть современное здание. Третье — вынос первой городской больницы, которая сейчас находится в центре города на улице Красной.

«По переносу данной больницы в настоящее время рассматривается несколько вариантов, это один из них. Но если мы говорим о создании единого медицинского кластера, то это выглядит вполне логично», — подчеркнул Первышов.

Одним из объектов, который предполагается построить на территории кластера, — это тубдиспансер.

«Сейчас мы обсуждаем со специалистами в медицинской сфере наиболее оптимальную компоновку учреждений и связанные с их профилем возможные особенности и требования. Пока идет предварительная проработка. Будем в дальнейшем рассматривать возможности размещения и других учреждений медицинского направления по соседству», — сообщил глава краевого центра.

Он добавил, что для строительства кластера потребуются большие вложения. На последнем инвестфоруме в Сочи проходили встречи, в том числе, с профильными министрами правительства, которые выражали готовность рассмотреть пакет документов по этому проекту.

Строительство такого крупного медицинского ядра, по словам главы Краснодара, может стать «якорным» для экономики этой части города, создаст рабочие места для высококвалифицированного персонала. Сегодня активно ведут работу по разработке транспортной схемы для данной территории в 1,5 тыс. га.

«Поэтому в первую очередь стоит вопрос о транспортной доступности данной территории. Сегодня мы занимаемся разработкой трассы, которую будет необходимо в дальнейшем строить: с улицы Восточно-Кругликовской через улицу Тихорецкую на Богатырскую с выходом на М 4 “Дон”. Это будет комфортная, широкая магистраль. В ближайшей перспективе мы планируем приступить к проектированию и строительству этой дороги. Это повысит транспортную доступность территории, о которой мы говорим», — цитирует Первышова пресс-служба мэрии Краснодара.

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