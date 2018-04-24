Вместе с Советской площадью в Воронеже отремонтируют фасады прилегающих домов
Работы со стороны улиц Театральной и 25 лет Октября уже начались.
Работы со стороны улиц Театральной и 25 лет Октября уже начались.
В Воронеже продолжаются работы по реконструкции Советской площади. Уже в ближайшее время сквер предстанет воронежцам и гостям города в совершенно ином виде. Здесь появятся сухой фонтан, новые лавочки, зоны мощения, газоны и малые архитектурные формы. Но прекрасной должна стать не только сама площадь, но и фасады обрамляющих ее домов. Их ремонт начался недавно в рамках капитального ремонта. Рабочие затянули защитной сеткой фасады по улицам Театральной (дома № 24,26,15), 25 лет Октября (№ 33,31,48) и Орджоникидзе (№ 2/4).
— Под сеткой рабочие отбивают старую штукатурку и наносят новую, — рассказали в Фонде капремонта. — Продолжаются работы и на кровлях, где монтируются новые стропильные системы. Здания накрыты гидроизоляционной пленкой, которая защищает от осадков и до установки нового кровельного покрытия фактически выполняет функцию временной крыши.
На ремонт фасадов и крыш вокруг Советской площади выделили 73,4 млн. рублей.