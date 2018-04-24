Вместе с Советской площадью в Воронеже отремонтируют фасады прилегающих домов

В Воронеже продолжаются работы по реконструкции Советской площади. Уже в ближайшее время сквер предстанет воронежцам и гостям города в совершенно ином виде. Здесь появятся сухой фонтан, новые лавочки, зоны мощения, газоны и малые архитектурные формы. Но прекрасной должна стать не только сама площадь, но и фасады обрамляющих ее домов. Их ремонт начался недавно в рамках капитального ремонта. Рабочие затянули защитной сеткой фасады по улицам Театральной (дома № 24,26,15), 25 лет Октября (№ 33,31,48) и Орджоникидзе (№ 2/4).