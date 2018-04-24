1 мая в Самаре будет ограничено движение транспорта

Источник: РИА "Новости"

С 06:00 30 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года:

— по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского;

— по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;

— по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;

— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;

— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;

— по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

— по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

С 06:00 до 16:00 1 мая 2018 года:

— по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.

Также на ряде участков будут запрещены остановка и стоянка:

С 08:00 26 апреля 2018 года до 16:00 27 апреля 2018 года:

— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

С 18:00 29 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года:

— по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского; — по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;

— по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;

— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;

— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;

— по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

— по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

— по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.