1 мая в Самаре будет ограничено движение транспорта

С 06:00 30 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года:
— по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского;
— по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;
— по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
— по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.
С 06:00 до 16:00 1 мая 2018 года:
— по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.
Также на ряде участков будут запрещены остановка и стоянка:
С 08:00 26 апреля 2018 года до 16:00 27 апреля 2018 года:
— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.
С 18:00 29 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года:
— по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского; — по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;
— по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
— по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.
Кроме того, с 06:00 30 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года схема движения общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 207, 297, 34, 37, 46, 47, 226, 240, 295) будет скорректирована. С временной схемой ограничения движения транспорта, а также временной схемой организации движения общественного транспорта в Самаре в указанные периоды можно ознакомиться в приложенных файлах, сообщает пресс-служба администрации Самары.