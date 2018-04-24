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15:50 (мск), источник: НИА Самара

1 мая в Самаре будет ограничено движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на нескольких участках.

Источник: РИА "Новости"

С 06:00 30 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года:

— по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского;
— по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;
— по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
— по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

С 06:00 до 16:00 1 мая 2018 года:

— по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.

Также на ряде участков будут запрещены остановка и стоянка:

С 08:00 26 апреля 2018 года до 16:00 27 апреля 2018 года:

— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

С 18:00 29 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года:

— по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Маяковского; — по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская;
— по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
— по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе;
— по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
— по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;
— по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Кроме того, с 06:00 30 апреля 2018 года до 22:00 1 мая 2018 года схема движения общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 207, 297, 34, 37, 46, 47, 226, 240, 295) будет скорректирована. С временной схемой ограничения движения транспорта, а также временной схемой организации движения общественного транспорта в Самаре в указанные периоды можно ознакомиться в приложенных файлах, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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