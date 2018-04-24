This bee was saved by sugar water! ? pic.twitter.com/asdKUbl154— Metro (@MetroUK) April 23, 2018
Шмеля спасли с помощью сладкой воды (видео)
Угощение ему понравилось.
Угощение ему понравилось.
Двое друзей нашли полуживого шмеля в саду. Он почти не шевелился. Но молодые люди решили не сдаваться и попытаться вернуть насекомое к жизни.
Для этого они приготовили теплую воду с сахаром и начали поить шмеля. Тот охотно принял угощение.
Клэр Филдинг, которая была инициатором спасения насекомого, отметила, что шмели прилетают к ним в
После того, как шмеля напоили сладкой водой, его оставили в безопасном месте, чтобы он смог полностью восстановиться и набраться сил.