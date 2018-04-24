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15:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Шмеля спасли с помощью сладкой воды (видео)

Угощение ему понравилось.

Двое друзей нашли полуживого шмеля в саду. Он почти не шевелился. Но молодые люди решили не сдаваться и попытаться вернуть насекомое к жизни.

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Для этого они приготовили теплую воду с сахаром и начали поить шмеля. Тот охотно принял угощение.

Клэр Филдинг, которая была инициатором спасения насекомого, отметила, что шмели прилетают к ним в Бишопс-Стортфорд в Англии издалека и у них совсем не остается энергии. А потому было здорово помочь хотя бы кому-то.

После того, как шмеля напоили сладкой водой, его оставили в безопасном месте, чтобы он смог полностью восстановиться и набраться сил.

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