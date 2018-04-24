В Нидерландах выяснили, почему люди плачут
Ученые выяснили, почему люди плачут.
Ученые выяснили, почему люди плачут.
Они напомнили, что в основном люди плачут от грусти, боли и других сложных эмоций. Как считают специалисты, слезы помогают людям выразить эмоции, которые словами они выразить не могут, передает ФАН.
Ученые Тилбургского Университета в Нидердландах исследовали цель плача. Они сосредоточились на внутриличностных и межличностных функциях. В ходе наблюдения специалисты пришли к выводу, что плач — не что иное, как форма невербальной социальной коммуникации.
Он направлен на выявление дискомфорта, необходимости помощи и социальной поддержки со стороны других.
К примеру, слезы в интимной обстановке будут воспринимать сочувственно, а на работе — нет.