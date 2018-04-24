Активисты выявили худшие остановки в Челябинске

Лидером антирейтинга Общероссийского народного фронта стал остановочный комплекс в поселке Сычево, Красноармейский район, который, если честно, больше похож на помойку. И в летний зной, и в проливной дождь люди вынуждены ждать транспорт без крыши над головой.

Кучи мусора, нет ни расписания, ни нормального подъезда, ни лавочек. Многие местные жители, например, школьники, которые каждый день вынуждены ездить на автобусе, к этой остановке даже боятся подходить. Впрочем, и в такой ситуации находятся оптимисты, для которых остановка не наполовину разрушенная, а наполовину целая.

— Стены немножко защищают от ветра хотя бы.

Следующая остановка — поселок Лазурный. Здесь комплекс выглядит уже приличнее, однако ни лавочек, ни мусорки, ни нормального расписания тоже нет. Сегодня в России действуют стандарты, разработанные министерством дорожного хозяйства, и эта остановка им явно не соответствует.

Далее активисты общероссийского народного фронта отправляются в областной центр. В целом, в городе ситуация лучше, чем в районах, однако ненамного и не везде. Например, на остановке «Тракторный завод» то, что это не парковка, можно понять только по знаку. А на улице Молодежной забыли поставить автопавильон, мусорные корзины, освещение и сделали все для того, чтобы максимально затруднить движение транспорта.

«Одной из важнейших проблем, которой мы уделяем внимание — это отсутствие заездного кармана. Как мы видим, здесь карман отсутствует и даже остановившийся автомобиль создает транспортный коллапс», — комментирует эксперт «Общероссийского народного фронта» Александр Бычков.

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А еще здесь можно случайно провалиться в яму. Как говорят эксперты ОНФ, сегодня даже новые павильоны, которые открываются на центральных улицах, далеки от идеала. Впрочем, если в Челябинске хотя бы есть надежда, что остановочные комплексы приведут в порядок к саммитам ШОС и БРИКС, то в районах на это надежды нет уже давно.

В общей сложности активисты ОНФ осмотрели около 60 остановочных комплексов в Челябинске, Копейске и Красноармейском районе. И ни один из них не прошел проверку.