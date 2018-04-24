Самый популярный: россияне выбирают Крым для отдыха в майские праздники

Источник: РИА "Новости"

С начала 2018 года на полуострове уже отдохнули свыше 400 тыс человек, что превышает прошлогодние показатели почти на 8%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Читайте также В Крыму хотят перенести старт взимания курортного сбора на 1 мая 2019 года

«В высоком сезоне 2018 года будет работать 550 крупных средств размещения и 71 объект для оздоровления детей. В этом году заработали 6 новых отелей, также запланировано открытие еще трех объектов размещения в Алуште, Орджоникидзе и большой Ялте. Кроме того, 51 санаторий прошли модернизацию», — сообщил депутат.

Черняк считает, что Крым «подошел» к курортному сезону с хорошими показателями. По его словам, открытие нового терминала аэропорта «Симферополь» и запуск Крымского моста станут магнитами притяжения для туристов. В этом сезоне, отметил Черняк, для гостей полуострова подготовлено 200 фестивалей и событийных мероприятий различного направления.