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15:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Антитеррористические учения завершились на Морском вокзале Петербурга

Учения проводились в преддверии ПМЭФ-2018, Дня города и Чемпионата мира по футболу.

Источник: ИА REGNUM

В Санкт-Петербурге во вторник, 24 апреля, шесть с половиной часов продолжались антитеррористические учения в районе морского порта «Морской вокзал» на Васильевском острове. Учения начались в 8 часов утра и завершились около 14:30, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В настоящее время все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты», — отметили в оперативном штабе.

Ограничения вводились в районе площади Морской Славы, где находится Морской вокзал Петербурга. Горожан просили с пониманием отнестись к этим мерам.

Как пояснили в НАК, в рамках учебных мероприятий отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

В учениях были задействованы силы и средства различных правоохранительных органов и спецслужб.

Напомним, в ближайшие месяцы в Петербурге пройдут массовые мероприятия на майские праздники, в том числе военный парад в честь Дня Победы, Петербургский международный экономический форум, День города, праздник выпускников «Алые паруса», День России, а затем — семь матчей Чемпионата мира по футболу.

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