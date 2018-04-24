Антитеррористические учения завершились на Морском вокзале Петербурга

Источник: ИА REGNUM

В Санкт-Петербурге во вторник, 24 апреля, шесть с половиной часов продолжались антитеррористические учения в районе морского порта «Морской вокзал» на Васильевском острове. Учения начались в 8 часов утра и завершились около 14:30, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В настоящее время все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты», — отметили в оперативном штабе.

Ограничения вводились в районе площади Морской Славы, где находится Морской вокзал Петербурга. Горожан просили с пониманием отнестись к этим мерам.

Как пояснили в НАК, в рамках учебных мероприятий отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

В учениях были задействованы силы и средства различных правоохранительных органов и спецслужб.