Подсолнечное масло, фрукты и овощи подорожали в Нижнем Новгороде

Источник: Комсомольская правда

За последние несколько месяцев цены на продукты питания в магазинах заметно выросли. УФАС России по Нижегородской области провело мониторинг и сравнило розничные цены в магазинах Нижнего Новгорода.

Так, специалисты выяснили, что в магазинах подорожали овощи и фрукты, собранные в прошлом году: морковь (с 26,33 рублей до 30,02 рублей за килограмм), лук (с 22,52 рублей до 24,03 рублей за килограмм), груши (с 135,52 рублей до 148,62 рублей за килограмм) и апельсины (с 69,35 рублей до 73,77 рублей за килограмм).

Подсолнечное масло тоже выросло в цене — с 98,59 рублей до 110,74 рублей за литр.

— В прошлом году цены на эту группу товаров тоже выросли в конце апреля, — рассказала начальник отдела контроля экономической концентрации УФАС по Нижегородской области Тамара Григорян. — Однако к июню, когда появился новый урожай, цены стали снижаться. В этом году произойдет то же самое. Но в прошлом году из-за погоды новый урожай появился позже, так что в этом году, думаю, цены на овощи снизятся раньше июня.

Вместе с тем подорожал сахарный песок (с 32,09 рублей до 34,75 рублей за килограмм), молоко 2,5% жирности (с 50,03 рублей до 53,94 рублей за килограмм) и свинина (с 203,96 рублей до 216,87 рублей за килограмм), а также некоторые крупы: гречка (с 60,37 рублей до 65,19 рублей за килограмм) и рис (с 81,23 рублей до 87,49 рублей за килограмм).