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15:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Подсолнечное масло, фрукты и овощи подорожали в Нижнем Новгороде

УФАС по Нижегородской области провело мониторинг розничных цен.

Источник: Комсомольская правда

За последние несколько месяцев цены на продукты питания в магазинах заметно выросли. УФАС России по Нижегородской области провело мониторинг и сравнило розничные цены в магазинах Нижнего Новгорода.

Так, специалисты выяснили, что в магазинах подорожали овощи и фрукты, собранные в прошлом году: морковь (с 26,33 рублей до 30,02 рублей за килограмм), лук (с 22,52 рублей до 24,03 рублей за килограмм), груши (с 135,52 рублей до 148,62 рублей за килограмм) и апельсины (с 69,35 рублей до 73,77 рублей за килограмм).

Подсолнечное масло тоже выросло в цене — с 98,59 рублей до 110,74 рублей за литр.

— В прошлом году цены на эту группу товаров тоже выросли в конце апреля, — рассказала начальник отдела контроля экономической концентрации УФАС по Нижегородской области Тамара Григорян. — Однако к июню, когда появился новый урожай, цены стали снижаться. В этом году произойдет то же самое. Но в прошлом году из-за погоды новый урожай появился позже, так что в этом году, думаю, цены на овощи снизятся раньше июня.

Вместе с тем подорожал сахарный песок (с 32,09 рублей до 34,75 рублей за килограмм), молоко 2,5% жирности (с 50,03 рублей до 53,94 рублей за килограмм) и свинина (с 203,96 рублей до 216,87 рублей за килограмм), а также некоторые крупы: гречка (с 60,37 рублей до 65,19 рублей за килограмм) и рис (с 81,23 рублей до 87,49 рублей за килограмм).

Однако есть продукты, ценники на которые снизились. Больше всего подешевели бананы (с 89,32 рублей до 71,82 рублей за килограмм), молодой картофель (с 42,08 рублей до 35,87 рублей за килограмм), мандарины (со 115,77 рублей до 103,08 рублей за килограмм) и мороженая неразделанная рыба (со 197,54 рублей до 187,08 рублей за килограмм).

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