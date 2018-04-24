Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Нужно ли срывать букву «Ш»?
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Британский посол обратился с призывом к россиянам
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
В Сеть попала откровенная фотосессия Собчак
СМИ: Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
11Ушедшие в историю
15:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Национальный день донора уфимец в 190-й раз сдал кровь

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 20 апреля в России отмечался День донора. На призыв медицинских работников сдать кровь отозвались сотрудники вневедомственной охраны и территориального управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

Республиканскую станцию переливания крови в Уфе в рамках акции посетили более 30 росгвардейцев, которые пополнили банк крови почти на 15 литров, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди решивших поделиться кровью с нуждающимися были те, кто впервые решил стать донором, а также те, кто давно знаком медперсоналу. Один из доноров со стажем — ветеран Росгвардии, прапорщик полиции в отставке Константин Муфазалов. Получивший звание Почетного донора еще в 2007 году 45-летний мужчина в этот день сдал кровь в свой юбилейный 190 раз. Ожидая своей очереди в коридоре медучреждения, ветеран делился воспоминаниями о первом опыте донорства.

«Тогда я был еще стажером, только устроился на службу во вневедомственную охрану. Однажды ночью, патрулируя в составе группы задержания, мы получили информацию о том, что срочно нужна кровь для роженицы. В это время суток на улицах обычно оставались только экипажи УВО. Все парни здоровые, крепкие, регулярно проходим медосмотры. Прямо с маршрута отправились в больницу», — рассказал Константин Муфазалов.

Как отмечают сами сотрудники службы крови, они рады видеть в рядах добровольцев правоохранителей. Хорошее здоровье и физическая форма в сочетании с желанием помогать людям делают их отличными донорами. А росгвардейцы искренне верят, что их небольшой вклад в общее дело, возможно, спасет чью-то жизнь.

Все новости региона
В Уфе общественники со всего ПФО дискутируют о достойной жизни и социальном равенстве в России
Пашинян готов возглавить правительство Армении до выборов
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Bloomberg: Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Ученые выяснили, почему люди плачут
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь