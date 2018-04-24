В Воронеже запустят пилотный проект «Умный город»

Источник: РИА "Новости"

Перечень муниципальных образований озвучил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на конференции «Smart City» во вторник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Минстроя.

Среди 18 муниципалитетов, на территориях которых будут опробованы «умные решения»: Воронеж, Великий Новгород, Евпатория, Пермь, Новосибирск. В городах протестируют как централизованные городские информационные системы, так и точечные смарт-разработки. Например, мобильные приложения для управляющих компаний, синхронизированные с ГИС ЖКХ. Все решения в конечном итоге будут направлены на то, чтобы сделать комфортнее повседневную жизнь горожан. По словам главы ведомства, решения, которые докажут свою эффективность, будут в дальнейшем тиражированы в других городах страны.

В муниципалитетах, отобранных в качестве пилотов по реализации проекта, будут внедряться разработки Ростелекома, РОСНАНО, РОСТЕХа, РОСАТОМа и других крупных компаний. В работе также примут участие ведущие вузы страны.