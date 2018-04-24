В Воронеже запустят пилотный проект «Умный город»
Минстрой России сформировал список территорий, где реализуют пилотные проекты по программе «Умный город», в него вошел и Воронеж.
Минстрой России сформировал список территорий, где реализуют пилотные проекты по программе «Умный город», в него вошел и Воронеж.
Перечень муниципальных образований озвучил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на конференции «Smart City» во вторник, 24 апреля, сообщила
Среди 18 муниципалитетов, на территориях которых будут опробованы «умные решения»: Воронеж, Великий Новгород, Евпатория, Пермь, Новосибирск. В городах протестируют как централизованные городские информационные системы, так и точечные
В муниципалитетах, отобранных в качестве пилотов по реализации проекта, будут внедряться разработки Ростелекома, РОСНАНО, РОСТЕХа, РОСАТОМа и других крупных компаний. В работе также примут участие ведущие вузы страны.
Проект «Умный город» базируется на следующих ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды. Принципы «умного города» синхронизированы с концепцией цифровой экономики, которая направлена на повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий. Ежегодный рост населения городов постоянно увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру и