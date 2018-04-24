Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова одернула журналистку CNN, оболгавшую Россию
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Опасные заблуждения о раннем развитии
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Видео дня: Максим Галкин показал голый торс
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Дочь Скрипаля удалила все фото с отцом и сбежала в Москву - СМИ
Гурцкая: «Врачи обнаружили у меня рак»
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
Будущему тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы
Лолиту на границе с Китаем приняли за мужчину и отобрали паспорт
Видео дня: Максим Галкин показал голый торс
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Акции протеста в Армении
16:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже запустят пилотный проект «Умный город»

Минстрой России сформировал список территорий, где реализуют пилотные проекты по программе «Умный город», в него вошел и Воронеж.

Источник: РИА "Новости"

Перечень муниципальных образований озвучил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на конференции «Smart City» во вторник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Минстроя.

Среди 18 муниципалитетов, на территориях которых будут опробованы «умные решения»: Воронеж, Великий Новгород, Евпатория, Пермь, Новосибирск. В городах протестируют как централизованные городские информационные системы, так и точечные смарт-разработки. Например, мобильные приложения для управляющих компаний, синхронизированные с ГИС ЖКХ. Все решения в конечном итоге будут направлены на то, чтобы сделать комфортнее повседневную жизнь горожан. По словам главы ведомства, решения, которые докажут свою эффективность, будут в дальнейшем тиражированы в других городах страны.

В муниципалитетах, отобранных в качестве пилотов по реализации проекта, будут внедряться разработки Ростелекома, РОСНАНО, РОСТЕХа, РОСАТОМа и других крупных компаний. В работе также примут участие ведущие вузы страны.

Проект «Умный город» базируется на следующих ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды. Принципы «умного города» синхронизированы с концепцией цифровой экономики, которая направлена на повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий. Ежегодный рост населения городов постоянно увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство, требуя от этого сектора экономически выгодных решений. В связи с этим на первый в план в управлении коммунальным комплексом выходят электронные технологии и услуги.

Все новости региона
Японские эксперты оценят перспективы создания метро в Воронеже в мае 2018 года
Пашинян готов возглавить правительство Армении до выборов
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
Почему в самолетах не бывает стоячих мест
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Пять открытий, в которые трудно поверить
Спорт
«Ливерпуль» — «Рома». Дерби камбэкеров Сегодня на знаменитом «Энфилде» состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2017/18: «Ливерпуль» примет «Рому»
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь