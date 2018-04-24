Очереди в новосибирских МФЦ планируют ликвидировать за две недели

Источник: Комсомольская правда

Ожидание в новосибирских МФЦ значительно превышает требуемый норматив в 15 минут. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Травников после посещения учреждения на улице Державина.

— Время ожидания составило 26 минут. Необходимо в течение двух недель разработать предложения о том, как выправить ситуацию, — сказал глава региона.

Говоря об оказании людям услуг в электронном виде, пресс-служба областного правительства отмечает, что на портале Госуслуг количество зарегистрированных жителей региона сейчас приближается к отметке 1,32 миллиона человек. Новосибирская область по этому показателю занимает пятое место в России.