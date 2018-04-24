Очереди в новосибирских МФЦ планируют ликвидировать за две недели
Время ожидания в этих учреждения не должно превышать 15 минут.
Время ожидания в этих учреждения не должно превышать 15 минут.
Ожидание в новосибирских МФЦ значительно превышает требуемый норматив в 15 минут. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Травников после посещения учреждения на улице Державина.
— Время ожидания составило 26 минут. Необходимо в течение двух недель разработать предложения о том, как выправить ситуацию, — сказал глава региона.
Говоря об оказании людям услуг в электронном виде,
При этом электронными услугами в прошлом году воспользовалось 51,9% жителей области, а конкретно в сельской местности только 15%. Данные цифры власти называют низкими.