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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Очереди в новосибирских МФЦ планируют ликвидировать за две недели

Время ожидания в этих учреждения не должно превышать 15 минут.

Источник: Комсомольская правда

Ожидание в новосибирских МФЦ значительно превышает требуемый норматив в 15 минут. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Травников после посещения учреждения на улице Державина.

— Время ожидания составило 26 минут. Необходимо в течение двух недель разработать предложения о том, как выправить ситуацию, — сказал глава региона.

Говоря об оказании людям услуг в электронном виде, пресс-служба областного правительства отмечает, что на портале Госуслуг количество зарегистрированных жителей региона сейчас приближается к отметке 1,32 миллиона человек. Новосибирская область по этому показателю занимает пятое место в России.

При этом электронными услугами в прошлом году воспользовалось 51,9% жителей области, а конкретно в сельской местности только 15%. Данные цифры власти называют низкими.

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