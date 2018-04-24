Суд закрыл ТЦ «Спутник» в Калининграде

Источник: Новый Калининград

Прокуратура выявила «ряд нарушений требований пожарной безопасности» и обратилась в суд. Тот пришел к выводу о необходимости «применения мер обеспечения исков» и приостановил эксплуатацию здания.

Судя по карточке дела, заседание по иску прокуратуры должно состояться 23 мая. Третьим лицом по иску выступает отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области.

В ТЦ «Спутник», в частности находится супермаркет «Виктория», он закрывается.