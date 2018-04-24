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17:08 (мск), источник: Newsroom24.ru

Кабинет персонифицированной медицины открылся в Нижнем Новгороде

Узнать индивидуальную предрасположенность к различным болезням может любой.

Специалисты Приволжского окружного медицинского центра сегодня провели пресс-конференцию, на которой сообщили о создании в стенах учреждения первого кабинета персонифицированной медицины, где можно определить индивидуальную предрасположенность к различным заболеваниям.

По словам директора ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Сергея Романова, персонифицированная медицина — это концепция новых взаимоотношений врача и пациента, и состоит она из четырёх «П»: персонализация (генный паспорт), предикция (выявление предрасположенностей к заболеваниям), превинтивность (профилактика) и партнёрство (пациента с врачом).

Как сообщила заведующая терапевтическим отделением ПОМЦ Татьяна Староверова, выявленные в ходе генетического тестирования риски лишь на 15% определяют жизненный прогноз — чтобы человек действительно заболел той болезнью, к которой предрасположен, необходимо сочетание генетики, факторов внешней среды и образа жизни человека. Получив генный прогноз, пациент может изменить свой образ жизни так, чтобы свести к минимуму риск заболеваний, к которым предрасположен.

По словам руководителя центра спортивной медицины, травматолога-ортопеда Андрея Абраменкова, генетический анализ может помочь не только в профилактике заболеваний, но и, например, в выборе вида спорта, где человек может достичь наибольших успехов.

Генетическую карту здоровья можно делать в любом возрасте (гены не меняются, достаточно одного анализа на всю жизнь).

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