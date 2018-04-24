Дмитрий Медведев утвердил правила вывоза биоматериалов россиян из страны

Документ от 21 апреля был опубликован на сайте раскрытия правовой информации. По новым правилам вывозить биоматериалы можно будет лишь с разрешения Минздрава, которое будет выдаваться на один год.

Президент России Владимир Путин, выступая 31 октября 2017 года на встрече с членами Совета по правам человека, рассказал о поступающих к нему со всех концов страны сообщениях о сборе биоматериалов россиян. «Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране?— поинтересовался президент.— Причем по разным этносам и людям, проживающим по разным географическим точкам РФ. Вот вопрос: это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой объект очень большого интереса».