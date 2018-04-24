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16:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дмитрий Медведев утвердил правила вывоза биоматериалов россиян из страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила вывоза из страны биоматериалов граждан России.

Документ от 21 апреля был опубликован на сайте раскрытия правовой информации. По новым правилам вывозить биоматериалы можно будет лишь с разрешения Минздрава, которое будет выдаваться на один год.

Президент России Владимир Путин, выступая 31 октября 2017 года на встрече с членами Совета по правам человека, рассказал о поступающих к нему со всех концов страны сообщениях о сборе биоматериалов россиян. «Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране?— поинтересовался президент.— Причем по разным этносам и людям, проживающим по разным географическим точкам РФ. Вот вопрос: это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой объект очень большого интереса».

Позднее представители Министерства обороны США подтвердили сбор материалов, отметив, что получают их со всего мира для исследования заболеваний опорно-двигательного аппарата. При этом в Пентагоне подчеркнули, что целью забора являлась целостность исследования, а не страна происхождения. В ноябре 2017 года глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила законодательно регламентировать обращение биоматериалов граждан России.

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