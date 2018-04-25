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11:53 (мск), источник: ИА REGNUM

Особняк Брусницыных в Петербурге разоряют «кладоискатели»

Двери архитектурного памятника распахнуты настежь, утверждают градозащитники.

Особняк Брусницыных в центре Петербурга разрушается и подвергается «налетам» кладоискателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили градозащитники. Здание XIX века расположено на Кожевенной линии, 27, и с недавних пор находится в ведении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

«Периодически там появляется охранник, но, например, вчера вечером двери были открыты настежь, после утреннего обхода охраны кто-то ее уже взломал. Люди забираются через стекла в оранжерее, пробираются по второму этажу и открывают изнутри деревянную дверь, которая ведет на Кожевенную линию. Как бы охрана ни запирала дверь изнутри, ее все равно легко можно открыть», — сообщила активистка Юлия Рыбина.

Она пообщалась с охранниками соседних объектов, и, по их словам, особняк Брусницыных — памятник федерального значения — часто остается без присмотра. Об этом уже стало известно мародерам и коллекционерам: в нескольких местах уже поврежден дубовый паркет, в одной из комнат пытались вскрыть исторический сейф. Здание отключено от отопления, лепнина в Белом зале от протечек осыпается с потолка, без срочной реставрации от богатого декора скоро может не остаться и следа, предупреждают градозащитники.

«Если сейчас оставить особняк открытым, то туда любой может залезть с недобрыми мыслями, а не просто пофотографироваться в интерьерах. Там антикварная мебель есть, например, и она к полу не прикована», — замечает Рыбина.

Напомним, в Петербурге уже неоднократно элементы старинных зданий можно было найти в продаже на сайте Avito. Так произошло с чугунными балясинами из дома Лермонтова и резными дверьми исторического дома Ю. Б. Бака, а ворота дома купца Антонова на Литейном проспекте 1871 года постройки и вовсе сняли с петель и выбросили на помойку.

Читайте ранее в этом сюжете: Культурное наследие Петербурга продолжают распродавать в сети.

Градозащитники опасаются, что особняк Брусницыных может повторить судьбу особняка Игеля на Каменноостровском проспекте, 58−60, который прошлой весной стал приютом для бездомных, «кладоискатели» разобрали там весь паркет, а расследованием о пропаже его каминов до сих пор занимается полиция.

Добавим, первый каменный дом на месте особняка Брусницыных возвели еще в 1770-х годах. Затем его несколько раз перестраивали и расширяли. В 1780-х здесь по указу Екатерины II разместили кожевенные производства. К 1844 году владельцем стал купец Брусницын, спустя три года был основан кожевенный завод Брусницыных.

Белый зал особняка декорирован в стиле Людовика XV, столавая с кесонным потолком — в стиле позднего Ренессанса. Дверные и оконные проемы выполнены из темного дерева, а окна, выходящие в зимний сад, украшены гравированными стеклами.

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