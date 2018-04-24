МВД по РТ не будет оказывать некоторые госуслуги в майские выходные

Источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы во время майских праздничных выходных не смогут получить некоторые виды документов.

К ним относятся, например, справки о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, о реабилитации жертв политических репрессий, а также архивные справки, копии документов и архивные выписки из документов, находящихся на хранении в органах внутренних дел.