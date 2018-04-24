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17:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

МВД по РТ не будет оказывать некоторые госуслуги в майские выходные

(Город Казань KZN.RU, 23 апреля). Предоставление государственных услуг по информационно-справочной линии МВД по РТ с 30 апреля по 2 мая будет приостановлено.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы во время майских праздничных выходных не смогут получить некоторые виды документов.

К ним относятся, например, справки о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, о реабилитации жертв политических репрессий, а также архивные справки, копии документов и архивные выписки из документов, находящихся на хранении в органах внутренних дел.

Кроме того, временно будет недоступна такая услуга, как проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы России, и прием документов в Информационном центре МВД по РТ и УМВД России по Казани, сообщает пресс-служба министерства.

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