МВД по РТ не будет оказывать некоторые госуслуги в майские выходные
(Город Казань KZN.RU, 23 апреля). Предоставление государственных услуг по
(Город Казань KZN.RU, 23 апреля). Предоставление государственных услуг по
Казанцы во время майских праздничных выходных не смогут получить некоторые виды документов.
К ним относятся, например, справки о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, о реабилитации жертв политических репрессий, а также архивные справки, копии документов и архивные выписки из документов, находящихся на хранении в органах внутренних дел.
Кроме того, временно будет недоступна такая услуга, как проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы России, и прием документов в Информационном центре МВД по РТ и УМВД России по Казани, сообщает