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16:49 (мск), источник: АиФ Крым

Крымчан предупреждают о включении системы оповещения в четверг

Системы оповещения будут включены 26 апреля в 10:00.

Власти Симферополя анонсировали проведение внеплановой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения полуострова. Проверка состоится в четверг, 26 апреля, в 10:00, передает пресс-служба горадминистрации.

Проверка будет осуществляться с основного пульта централизованного оповещения населения.

Крымчан и гостей полуострова предупреждают о включении электросирен, громкоговорителей, а также радиотрансляционных узлов.

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