Крымчан предупреждают о включении системы оповещения в четверг
Системы оповещения будут включены 26 апреля в 10:00.
Системы оповещения будут включены 26 апреля в 10:00.
Власти Симферополя анонсировали проведение внеплановой комплексной проверки системы оповещения и информирования населения полуострова. Проверка состоится в четверг, 26 апреля, в 10:00, передает
Проверка будет осуществляться с основного пульта централизованного оповещения населения.
Крымчан и гостей полуострова предупреждают о включении электросирен, громкоговорителей, а также радиотрансляционных узлов.