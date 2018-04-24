Похолодание и дождь придут в Волгоград
В среду синоптики обещают в Волгограде небольшое похолодание — ночью столбик термометра опустится до 6−7 градусов, а днем температура не превысит 12−13°С.
В среду синоптики обещают в Волгограде небольшое похолодание — ночью столбик термометра опустится до 6−7 градусов, а днем температура не превысит 12−13°С.
При этом весь день будет сохраняться пасмурная погода, и в разных районах города периодически ожидается дождь.
Впрочем, уже в четверг волгоградцев снова ждет теплая солнечная погода, а дневная температура поднимется до 20 градусов. Такая погода сохранится и до майских праздников.