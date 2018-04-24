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16:50 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Похолодание и дождь придут в Волгоград

В среду синоптики обещают в Волгограде небольшое похолодание — ночью столбик термометра опустится до 6−7 градусов, а днем температура не превысит 12−13°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 63% 767 мм рт. ст. 4 м/с

При этом весь день будет сохраняться пасмурная погода, и в разных районах города периодически ожидается дождь.

Впрочем, уже в четверг волгоградцев снова ждет теплая солнечная погода, а дневная температура поднимется до 20 градусов. Такая погода сохранится и до майских праздников.

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