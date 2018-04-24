Похолодание и дождь придут в Волгоград

При этом весь день будет сохраняться пасмурная погода, и в разных районах города периодически ожидается дождь.

Впрочем, уже в четверг волгоградцев снова ждет теплая солнечная погода, а дневная температура поднимется до 20 градусов. Такая погода сохранится и до майских праздников.