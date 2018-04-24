Четыре маршрута шаттлов будут работать во время второго тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» 28 апреля

Согласно информации, шаттлы будут перевозить пассажиров с 15:00 до 22:00. Стоимость проезда составит 28 рублей. Матч начнется в 18:00, вход на трибуны будет открыт в 16:00.

Шаттл S1 будет следовать по маршруту: станция метро «Канавинская» — тоннель (Московский вокзал) — Мещерский бульвар. Интервал движения до матча 15 минут, после матча 6 минут.

Шаттл S2 будет следовать по маршруту: ул. Акимова — ул. Карла Маркса ФОК «Мещерский». Интервал движения до матча 15 минут, после матча 7 минут.

Шаттл S5 будет следовать по маршруту: пл. Ленина (остановка Стрелка) — Похвалинский съезд — станция метро «Горьковская». Интервал движения до матча 4 минуты, после матча 2 минуты.

Шаттл S7 будет следовать по маршруту: станция метро «Бурнаковская» — ул. Карла Маркса, ФОК «Мещерский». Интервал движения до матча 7 минут, после матча 2 минуты.

Напомним, в день второго тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» в городе вводятся ограничения на движение транспорта.