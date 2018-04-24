Четыре маршрута шаттлов будут работать во время второго тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» 28 апреля
Четыре маршрута шаттлов будут работать во время второго тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» 28 апреля. Об этом
Четыре маршрута шаттлов будут работать во время второго тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» 28 апреля. Об этом
Согласно информации, шаттлы будут перевозить пассажиров с 15:00 до 22:00. Стоимость проезда составит 28 рублей. Матч начнется в 18:00, вход на трибуны будет открыт в 16:00.
Шаттл S1 будет следовать по маршруту: станция метро «Канавинская» — тоннель (Московский вокзал) — Мещерский бульвар. Интервал движения до матча 15 минут, после матча 6 минут.
Шаттл S2 будет следовать по маршруту: ул. Акимова — ул. Карла Маркса ФОК «Мещерский». Интервал движения до матча 15 минут, после матча 7 минут.
Шаттл S5 будет следовать по маршруту: пл. Ленина (остановка Стрелка) — Похвалинский съезд — станция метро «Горьковская». Интервал движения до матча 4 минуты, после матча 2 минуты.
Шаттл S7 будет следовать по маршруту: станция метро «Бурнаковская» — ул. Карла Маркса, ФОК «Мещерский». Интервал движения до матча 7 минут, после матча 2 минуты.
Напомним, в день второго тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» в городе вводятся ограничения на движение транспорта.