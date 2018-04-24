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17:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение ограничат в Ростове-на-Дону из-за футбольного матча

Движение транспорта ограничат в донской столице 29 апреля из-за второго тестового матча на стадионе «Ростов-Арена».

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, с 14.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта (кроме аккредитованного) на участке улицы Левобережной от съездов Ворошиловского моста до кольцевого перекрестка с Магистральной улицей общегородского значения. На ней также будут действовать ограничения.

ГИБДД призывает водителей учитывать изменения в организации дорожного движения и заранее продумывать маршруты.

Напомним, во втором тестовом матче на «Ростов-Арене» сыграют футбольные клубы «Ростов» и «Тосно». Число зрителей на стадионе будет ограничено. Игру смогут увидеть 25 тысяч болельщиков.

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