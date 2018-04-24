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16:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежским ветеранам пообещали новое жилье

Получить новые квартиры должны 66 человек.

Правительство Воронежской области намерено улучшить жилищные условия участников Великой отечественной войны в ближайшее время. Троим ветеранам должны предоставить новые квартиры уже к первому мая. Еще один участник войны встал на учет в качестве нуждающегося в жилье только в марте этого года. Он может получить его в ближайшие месяцы.

Сейчас на учете в области стоят еще 62 человека. Они являются членами семей умерших ветеранов и инвалидов ВОВ, им также в скором времени пообещали помочь с жильем.

Департамент социальной защиты области сообщает, что за два прошлых года 44 инвалида и ветерана войны встали на жилищный учет. Заявления на улучшение жилищных условий продолжают поступать и сейчас. Финансирование этого направления осуществляется за счет средств федерального бюджета.

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