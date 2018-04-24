Воронежским ветеранам пообещали новое жилье

Правительство Воронежской области намерено улучшить жилищные условия участников Великой отечественной войны в ближайшее время. Троим ветеранам должны предоставить новые квартиры уже к первому мая. Еще один участник войны встал на учет в качестве нуждающегося в жилье только в марте этого года. Он может получить его в ближайшие месяцы.

Сейчас на учете в области стоят еще 62 человека. Они являются членами семей умерших ветеранов и инвалидов ВОВ, им также в скором времени пообещали помочь с жильем.