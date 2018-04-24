В Самарской области построят 12 полигонов для размещения отходов

«Существует региональная программа, в рамках которой дополнительно запланировано или проектируется 12 объектов размещения отходов, частично они включают мусорно-сортировочные комплексы, которые войдут в территориальную схему обращения с отходами», — сказала Татьяна Моклецова.



По ее словам, на сегодняшний день семь инвесторов готовы вложить средства в реализацию проектов.



Также Татьяна Моклецова добавила, что в 2017 году на территории Самарской области в хранилищах было накоплено около 6,4 млн т отходов, образовано почти 3,8 млн т, утилизировано 29% от общего объема — около 1,1 млн т.



Кроме того, в минувшем году обезврежено 27,5% общей массы отходов — около 1 млн т. Еще 47% (1,8 млн т) было захоронено.



Татьяна Моклецова отметила, что продукты жизнедеятельности в Самарской области размещаются на 16 полигонах твердых коммунальных отходов и на 8 полигонах промышленных отходов. Также действуют 57 накопителей, шлакохранилищ и амбаров для временного хранения отходов.

