Канавинский мост и прилегающие улицы к стадиону «Нижний Новгород» будут перекрыты в связи с тестовым матчем 28 апреля

Источник: НТА-Приволжье

В сообщении говорится, что 28 апреля 2018 года на стадионе «Нижний Новгород» состоится второй тестовый матч, где встретятся нижегородский «Олимпиец» с ФК «Ротор-Волгоград».

Планируется, что в этот день в районе стадиона будет реализован сценарий, который полностью повторит «режим ЧМ-2018».

В частности, в целях обеспечения безопасности в день второго тестового матча с 13:00 до 21:00 на прилегающей территории к «Стадиону Нижний Новгород» изменится схема дорожного движения личного, коммерческого и общественного транспорта: будет перекрыт Канавинский мост, а также прилегающие к стадиону улицы в Канавинском районе.

Стоит отметить, что транспортные ограничения коснутся и владельцев билетов на футбольный матч, которые не смогут запарковаться около стадиона. Таким образом, проехать в зону перекрытий сможет только аккредитованный транспорт, в том числе аккредитованные такси, а также шаттлы для болельщиков.

Доступ для пешеходов во все зоны будет осуществляться в свободном режиме.

В сообщении говорится, что с 27 апреля 2018 года будет осуществляться перемещение припаркованных автомобилей с пешеходных маршрутов на спецпарковки P&R1 и P&R2. Жителей микрорайона просят не оставлять припаркованные автомобили вдоль указанных пешеходных маршрутов.