Реставратор куполов из Коломны: не витать в облаках и любоваться видами
О том, сколько весит церковный купол, как проходят работы на высоте облаков и какие виды оттуда открываются, мастер рассказал корреспонденту РИАМО.
О том, сколько весит церковный купол, как проходят работы на высоте облаков и какие виды оттуда открываются, мастер рассказал корреспонденту РИАМО.
Григорий Губин из Коломны уже шесть лет восстанавливает купола и полуразрушенные храмы по всей Московской области. К мастеру обращаются и представители РПЦ, и сами жители с просьбой помочь возродить храмы. О том, сколько весит церковный купол, как проходят работы на высоте облаков и какие виды оттуда открываются, мастер рассказал корреспонденту РИАМО.
Как признается 29-летний Григорий, он всегда был поклонником архитектуры, но работу по душе ему удалось найти не сразу. Сначала отучился на менеджера, несколько лет проработал в области рекламы.
Творчество началось, когда он познакомился с отцом друга, который занимался реставрацией церковных куполов еще с конца 80-х годов прошлого века. Григорию захотелось вникнуть в тонкости ремесла и посвятить себя этой сложной и интересной работе.
Реставраторы могут получить высшее образование, но вот с такой узкой специализацией дело обстоит непросто. Даже на кровельщика и жестянщика особо нигде не учат. Пришлось брать в руки инструменты и наверстывать самому.
Первой большой работой стала кровля воскресной школы в родной Коломне, а затем реставрация куполов храма Рождества Христова в деревне Гололобово, после чего мастер окончательно убедился, что нашел свое призвание.
Сейчас на его счету уже 14 законченных объектов в Подмосковье. Среди них Церковь Николая Чудотворца в Коломенском районе и Рождественский храм в деревне Пронюхлово 16 века.
По слова Григория, некоторые храмы десятилетиями стоят в полуразрушенном состоянии, и каков был их первоначальный вид, выяснить довольно сложно. Чтобы воссоздать оригинальный купол, порой приходится обходить всю деревню, спрашивать старожилов, искать сохранившиеся старые фотографии или обращаться к церковным архивам, где иногда можно найти чертежи.
Если все архивные данные канули в лету, реставратор самостоятельно разрабатывает дизайн и рисует эскиз, который необходимо утвердить у батюшки.
Есть определенные правила церковного строительства, в соответствии с которыми и происходит реставрация.
«Граненый купол не везде будет хорошо смотреться, а у деревянных храмов купола выкладываются только деревом. По церковным традициям большое значение играет и цвет. Тот же храм Вознесения должен быть белого цвета, а храм Троицы — зеленого» — объясняет мастер.
После того, как эскиз утвержден, на его основе делается чертеж и начинается работа.
Чаще всего храмы разрушаются
Затем делается вычинка фасада храма твердым кирпичом, что бывает непросто, учитывая большое количество сводов и пилястр. Это самая тяжелая часть работы, ведь строительные материалы приходится поднимать наверх вручную через веревочный блок.
Чтобы возвести купол, сначала необходимо сделать для него деревянный каркас из досок с помощью самых простых инструментов, таких как топор, молоток и ножовка, а затем пропитать специальным раствором, который защищает древесину от грибка и плесени.
Внизу на больших столах раскраивают из металла детали для облицовки, которые гнутся с помощью листогибочного станка, чтобы придать им шарообразную форму, после чего ими покрывается готовая деревянная основа.
В качестве материала для куполов в основном используется оцинкованное железо, которое можно покрасить в любой цвет с помощью автоэмальных красок, а также нитрит титана золотистого цвета или самый дорогой и прочный материал — медь.
По словам Григория, каждый проект для него — особенный, неповторимый, а самое интересное в этой работе — результат и возможность работать буквально на высоте облаков.
Самый высокий объект, на котором мастер вел работы, — Благовещенский храм в деревне
Конечно, работая в таких сложных условиях, Григорий не забывает о технике безопасности. Весь материал, который используется, должен быть аккуратно зафиксирован, чтобы не споткнуться. Также реставрацию не стоит вести в плохую погоду, при грозе и пр. Помимо опасности для жизни, дождь может размыть фрески, которыми расписаны внутренние стены храма, отмечает реставратор.
А главное в работе — это надежная команда, которая всегда подстрахует. Сейчас Григорий трудится с напарником, а в ближайшее время планирует собрать команду из 30 человек, которая сможет делать реставрацию всего храма, включая внутренние работы и роспись икон.
Также в планах у Григория — поэкспериментировать с формой, материалами и цветом, а затем попробовать себя в восстановлении исторической архитектуры.
Среди его любимых объектов — древние замки, оригинальные башни и морские маяки.
«Опыт в таком деле, как реставрация, никогда лишним не будет, поэтому нужно все время учиться и быть открытым для новых знаний, а главное — все делать на совесть», — говорит мастер.