Иркутск готовится к Дню Победы. Каким он будет?

Чуть более двух недель осталось до Дня Победы. В Иркутске, как и в других городах России, сейчас все силы брошены на то, чтобы встретить 73-ю годовщину достойно. Об этом говорили сегодня власти областного центра на оргкомитете.



— У нас с вами ещё есть целый ряд мероприятий, на которые мы должны обратить внимание. Это то, что связано с безопасностью наших граждан. И самое главное — это то, что наши ветераны в эти дни должны быть охвачены особым вниманием. Это будет для них самым дорогим подарком, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.



«Ветеран живёт рядом», «Пламя гордости за Победу», уроки мужества, выставки, конкурсы, в том числе и спортивные эстафеты.



Дню Победы в Иркутске посвятят почти 300 мероприятий. А 9 мая праздник начнётся традиционно у танка. Сбор в половине восьмого утра. Затем — по центральным улицам к Вечному огню. Самое эффектное — парадное шествие — в 11.00



— В этом году планируется 17 «коробок». Кроме того, прохождение военной техники, затем ещё одна традиционная акция молодёжи: «Вальс Победы"-планируют участие более 200 ребят. И затем уже шествие «Бессмертного полка» по площади графа Сперанского, — говорит начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска Виталий Барышников.



В 10 вечера небо раскрасит салют, а общественный транспорт в Иркутске 9 мая будет ходить до 12 ночи.