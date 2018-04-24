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17:16 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутск готовится к Дню Победы. Каким он будет?

Иркутск готовится к 9 Мая. В списке мероприятий уже более 300 пунктов. Желающих принять участие — тысячи. Но главное внимание всё же ветеранам.

Источник: AP 2018

Чуть более двух недель осталось до Дня Победы. В Иркутске, как и в других городах России, сейчас все силы брошены на то, чтобы встретить 73-ю годовщину достойно. Об этом говорили сегодня власти областного центра на оргкомитете.

— У нас с вами ещё есть целый ряд мероприятий, на которые мы должны обратить внимание. Это то, что связано с безопасностью наших граждан. И самое главное — это то, что наши ветераны в эти дни должны быть охвачены особым вниманием. Это будет для них самым дорогим подарком, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

«Ветеран живёт рядом», «Пламя гордости за Победу», уроки мужества, выставки, конкурсы, в том числе и спортивные эстафеты.

Дню Победы в Иркутске посвятят почти 300 мероприятий. А 9 мая праздник начнётся традиционно у танка. Сбор в половине восьмого утра. Затем — по центральным улицам к Вечному огню. Самое эффектное — парадное шествие — в 11.00

— В этом году планируется 17 «коробок». Кроме того, прохождение военной техники, затем ещё одна традиционная акция молодёжи: «Вальс Победы"-планируют участие более 200 ребят. И затем уже шествие «Бессмертного полка» по площади графа Сперанского, — говорит начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска Виталий Барышников.

В 10 вечера небо раскрасит салют, а общественный транспорт в Иркутске 9 мая будет ходить до 12 ночи.

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