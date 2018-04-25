Нейропатические боли можно снять при помощи света

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Различные типы нервных клеток, нейронов, отвечают за реакцию организма на разные раздражители (холод, прикосновение, повреждение и т. д.). При определенном нарушении работы нейронов (паталогическом возбуждении) могут возникать сильные болевые ощущения без всякой на то причины — нейропатические боли. Пациенты с такими болями могут испытывать как кратковременные, так и длительные жжение, холод, онемение — в целом пациенты описывают ощущения, похожие на удар током. Группа ученых из Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Барселоне обнаружили отдельную группу нейронов, нарушение работы которых вызывает нейропатические боли. Ученые выяснили что нужная им группа нервных клеток — это нейроны, отвечающие за реакцию на слабые прикосновения.
Исследователи создали вещество, которое реагирует на свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Разработанное вещество «прикрепляется» к специфическому типу нейронов, при этом никак не затрагивая другие клетки. Если ввести вещество в кожу в том участке, где возникают нейропатические боли, а затем посветить на него ближним инфракрасным светом, боль значительно уменьшается. Это связано с тем, что частицы вещества, «привязанные» к определенным нейронам, при воздействии света оттягивают их от поверхности кожи, тем самым облегчая симптомы.
Для экспериментальной проверки своей разработки ученые использовали лабораторных мышей, страдающих нейропатическими болями. Эффект от такого лечения был устойчивым, но длился ограниченное время — около недели, затем симптомы возвращались.