Нейропатические боли можно снять при помощи света

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Различные типы нервных клеток, нейронов, отвечают за реакцию организма на разные раздражители (холод, прикосновение, повреждение и т. д. ). При определенном нарушении работы нейронов (паталогическом возбуждении) могут возникать сильные болевые ощущения без всякой на то причины — нейропатические боли. Пациенты с такими болями могут испытывать как кратковременные, так и длительные жжение, холод, онемение — в целом пациенты описывают ощущения, похожие на удар током. Группа ученых из Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Барселоне обнаружили отдельную группу нейронов, нарушение работы которых вызывает нейропатические боли. Ученые выяснили что нужная им группа нервных клеток — это нейроны, отвечающие за реакцию на слабые прикосновения.

Исследователи создали вещество, которое реагирует на свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Разработанное вещество «прикрепляется» к специфическому типу нейронов, при этом никак не затрагивая другие клетки. Если ввести вещество в кожу в том участке, где возникают нейропатические боли, а затем посветить на него ближним инфракрасным светом, боль значительно уменьшается. Это связано с тем, что частицы вещества, «привязанные» к определенным нейронам, при воздействии света оттягивают их от поверхности кожи, тем самым облегчая симптомы.