В праздничные дни в Петербурге на линии выйдут ночные автобусы

Об этом сообщили в компании «Пассажиравтотранс» отметив, что автобусы будут работать на линиях, дублирующих линии петербургского метро, с 00:00 до 06:00.



В ночь на 2 мая автобусы маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 будут разводить горожан и гостей города до станций метрополитена.



В компании напомнили, что сезон работы ночных автобусов в городе завершится 15 ноября. До этого времени они будут работать по выходным дням и в праздники.