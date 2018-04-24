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21:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В праздничные дни в Петербурге на линии выйдут ночные автобусы

В ночь с 29 на 30 апреля и с 30 апреля на 1 мая пассажиров в Петербурге будут перевозить ночные автобусы.

Об этом сообщили в компании «Пассажиравтотранс» отметив, что автобусы будут работать на линиях, дублирующих линии петербургского метро, с 00:00 до 06:00.

В ночь на 2 мая автобусы маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 будут разводить горожан и гостей города до станций метрополитена.

В компании напомнили, что сезон работы ночных автобусов в городе завершится 15 ноября. До этого времени они будут работать по выходным дням и в праздники.

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