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17:45 (мск), источник: Volga News

Сотрудники ФСБ провели учения в самарском метро

Во вторник, 24 апреля, сотрудники регионального управления ФСБ провели учения в самарском метро.

Известно, что учения были плановые и проходили в два этапа. Сначала отрабатывались ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на станции метро «Алабинская», оказание помощи пострадавшим, взаимодействие сил оперативного штаба с правоохранителями, спасателями и властями.

На втором этапе отрабатывались ликвидация ЧС и задержание террористов.

По данным самих силовиков, участвовавшие в учении продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера.

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