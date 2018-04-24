Сотрудники ФСБ провели учения в самарском метро
Во вторник, 24 апреля, сотрудники регионального управления ФСБ провели учения в самарском метро.
Во вторник, 24 апреля, сотрудники регионального управления ФСБ провели учения в самарском метро.
Известно, что учения были плановые и проходили в два этапа. Сначала отрабатывались ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на станции метро «Алабинская», оказание помощи пострадавшим, взаимодействие сил оперативного штаба с правоохранителями, спасателями и властями.
На втором этапе отрабатывались ликвидация ЧС и задержание террористов.
По данным самих силовиков, участвовавшие в учении продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера.