Сотрудники ФСБ провели учения в самарском метро

Известно, что учения были плановые и проходили в два этапа. Сначала отрабатывались ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на станции метро «Алабинская», оказание помощи пострадавшим, взаимодействие сил оперативного штаба с правоохранителями, спасателями и властями.