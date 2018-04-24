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18:11 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону открыли памятник организатору восстания в «Собиборе»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр — РИА Новости. Памятник герою Александру Печерскому открыли возле гимназии № 52 в Ростове-на-Дону в преддверии российской премьеры фильма «Собибор».

В торжественном мероприятии принял участие Константин Хабенский, выступивший режиссером фильма и сыгравший в нем главную роль — Печерского, внучка Печерского Наталья Владыченко, губернатор региона Василий Голубев.

«Хочу поделиться с вами радостью того, что может сотворить человеческая память. Я счастлив, что память тех людей, чью жизнь спас Печерский, жива, и благодаря их памяти мы сегодня открываем бюст Печерскому, и 52-я школа будет носить его имя», — сказал Хабенский. Он поблагодарил ветеранов и призвал не забывать тех, кто прошел эти страшные события.

По словам Владыченко, почти не осталось в живых тех, кто бежал из Собибора, но остались их потомки и их добрые дела.

Губернатор Голубев в свою очередь добавил, что Печерский показал, как нужно бороться и совершать подвиг в тяжелейших условиях. «Подрастающему поколению нужно помнить, что сегодняшнее чистое небо у нас есть благодаря этому подвигу и умению служить Отчизне», — сказал он.

Мировая премьера фильма «Собибор» состоялась в Варшаве 23 апреля. Для первого российского показа выбрали родной город главного героя Александра Печерского. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Лента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня». МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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