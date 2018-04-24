Ограничение движения по улице Каширской продлили в Ростове-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, введенное с 17 апреля ограничение движения на участке улицы Каширской у дома № 10, которое должны были снять 30 апреля, продлено до 15 мая.

Ранее сообщалось, что с 15 июля в донской столице в связи со строительством многоквартирного дома будет ограничено движение на участке проспекта Богатяновский спуск в створе дома № 11а.