Премьера спектакля «Молодой Горький» состоится 28 апреля в Нижнем Новгороде
Спектакль будет представлен на сцене нижегородского Дома актера.
Спектакль будет представлен на сцене нижегородского Дома актера.
Премьера спектакля «Молодой Горький» состоится 28 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, спектакль будет представлен в нижегородском Доме актера в рамках проекта «Открытая сцена». Постановка приурочена к 150-летию со дня рождения Максима Горького.
Автор и исполнитель спектакля «Молодой Горький» — артист нижегородского театра драмы,
«Новый спектакль — это вольная композиция по ранним произведениям Горького и циклу публицистических статей “Несвоевременные мысли”. Это взгляд на становление писателя, жизненные драмы и стремления, падения и успехи», — говорится в сообщении.
Начало спектакля в 18:00.