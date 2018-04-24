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18:24 (мск), источник: Newsroom24.ru

Премьера спектакля «Молодой Горький» состоится 28 апреля в Нижнем Новгороде

Спектакль будет представлен на сцене нижегородского Дома актера.

Премьера спектакля «Молодой Горький» состоится 28 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, спектакль будет представлен в нижегородском Доме актера в рамках проекта «Открытая сцена». Постановка приурочена к 150-летию со дня рождения Максима Горького.

Автор и исполнитель спектакля «Молодой Горький» — артист нижегородского театра драмы, режиссер-постановщик Павел Ушаков.

«Новый спектакль — это вольная композиция по ранним произведениям Горького и циклу публицистических статей “Несвоевременные мысли”. Это взгляд на становление писателя, жизненные драмы и стремления, падения и успехи», — говорится в сообщении.

Начало спектакля в 18:00.

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