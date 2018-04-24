Бараны в памперсах в багажнике машины стали звездами Казнета (ВИДЕО)
На Youtube-канале Made in Kazakhstan опубликован видеоролик, изрядно позабавивший пользователей, передает ИА «NewTimes.kz».
Неведомый автор ноу-хау придумал, как транспортировать в легковом автомобиле баранов, не опасаясь за чистоту багажника. Двух барашков обрядили в памперсы, чтобы они запачкали багажник автомобиля, в котором их перевозили.
«Нынче на сватовство барашки прибывают в памперсах», — от души потешается автор видеоролика.
Ролик снят, предположительно, в одном из городов Казахстана.