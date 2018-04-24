Казахстанка с детьми стала заложницей мужа-иностранца

Источник: Zakon.kz

Отдых за границей обернулся заточением для казахстанки и её детей. Женщина оказалась заложницей гражданского мужа-иорданца, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Три месяца назад Татьяна Бережная уехала к нему в гости в Иорданию, а по прилету осталась без паспорта и документов. Иностранные «родственники» оформили брак казахстанки и иорданца, сделали детям гражданство и даже устроили их в школу. Теперь женщина не может забрать дочек и вернуться домой.

Гражданский супруг 32-летней Татьяны Бакер живет и работает в Казахстане. Мужчина долго ухаживал за Таней, но отношения они так и не оформили. За это время родились две дочки Сальсабиль и Таснима: сейчас им 9 и 6 лет.

Два месяца назад Татьяна с дочерьми в очередной раз отправилась в гости к родственникам Бакера. Сам он пообещал, что присоединится, как уладит проблемы с бизнесом. Поездки в Иорданию случались и раньше, но что произошло в этот раз, родные не понимают.

По словам подруги Татьяны, по приезду туда брат Бакера взял ее документы с тем умыслом, что якобы нужно продлевать визу ее и девочек. До сих пор документы Татьяне не вернули.

Приехавшему для разбирательства послу предоставил документы на девочек, где они значатся, как гражданки Иордании. Документы же Татьяны, якобы утеряны.

В недоумении и сама Татьяна. Вместо обещанного отдыха, она без документов с дочками на руках оказалась в чужой стране. Теперь боится выходить на улицу, потому что не знает языка.