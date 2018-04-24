Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Даже не пытайтесь обидеть русских: британка о главной силе РФ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
ВИА Гра в Тель-АфареКак десятки россиянок уехали за мужьями в ИГ, а оказались в багдадской тюрьме
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Евгений Гинер: Лимит на легионеров скоро отменят
ФИФА разрешила игроку «Спартака» выступать за сборную России
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
19:29 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанка с детьми стала заложницей мужа-иностранца

Делом уже заинтересовались следственные органы двух стран.

Источник: Zakon.kz

Отдых за границей обернулся заточением для казахстанки и её детей. Женщина оказалась заложницей гражданского мужа-иорданца, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Три месяца назад Татьяна Бережная уехала к нему в гости в Иорданию, а по прилету осталась без паспорта и документов. Иностранные «родственники» оформили брак казахстанки и иорданца, сделали детям гражданство и даже устроили их в школу. Теперь женщина не может забрать дочек и вернуться домой.

Гражданский супруг 32-летней Татьяны Бакер живет и работает в Казахстане. Мужчина долго ухаживал за Таней, но отношения они так и не оформили. За это время родились две дочки Сальсабиль и Таснима: сейчас им 9 и 6 лет.

Два месяца назад Татьяна с дочерьми в очередной раз отправилась в гости к родственникам Бакера. Сам он пообещал, что присоединится, как уладит проблемы с бизнесом. Поездки в Иорданию случались и раньше, но что произошло в этот раз, родные не понимают.

По словам подруги Татьяны, по приезду туда брат Бакера взял ее документы с тем умыслом, что якобы нужно продлевать визу ее и девочек. До сих пор документы Татьяне не вернули.

Приехавшему для разбирательства послу предоставил документы на девочек, где они значатся, как гражданки Иордании. Документы же Татьяны, якобы утеряны.

В недоумении и сама Татьяна. Вместо обещанного отдыха, она без документов с дочками на руках оказалась в чужой стране. Теперь боится выходить на улицу, потому что не знает языка.

Делом уже заинтересовались следственные органы двух стран. Именно они будут разбираются в деталях этой запутанной истории. Как скоро Татьяне вместе с детьми удастся вернуться на родину, пока неясно. В Министерстве иностранных дел сообщили, что посольство Казахстана в Иордании держит вопрос на контроле.

Все новости региона
 Сколько дней отдохнут казахстанцы на майские праздники
Когда начнут выдавать ипотеку по программе «7-20-25»
МИД Азербайджана огласил позицию по ситуации в Армении
Что будет с курсом рубля к майским праздникам
Израиль назвал условия уничтожения российских С-300 в Сирии
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
«Газпром» допустил строительство «Северного потока — 3»
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
Спорт
Евгений Гинер: Лимит на легионеров скоро отменят Ранее Виталий Мутко заявлял, что с 2020 года планируется убрать лимит на легионеров на поле
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь