Марка Фейгина лишили адвокатского статуса

Источник: РИА "Новости"

«Совет Адвокатской палаты лишил статуса адвоката Марка Фейгина», — сказала Гуревич.

По ее словам, ранее квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.

Ранее Фейгина уже предупреждали за некорректное поведение в интернете по отношению к адвокату Илье Новикову.

Гуревич также сообщила, что Фейгин может вернуть статус либо по решению суда, либо через год после сдачи экзаменов. «Он может либо через год сдать экзамены, либо по решению суда», — сказала она.

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