В Крыму озвучили цены на отдых в майские праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. На фоне предстоящих майских праздников в Крыму наблюдается положительная тенденция к снижению стоимости проживания в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. На фоне предстоящих майских праздников в Крыму наблюдается положительная тенденция к снижению стоимости проживания в
При этом в некоторых объектах цена размещения остается на уровне прошлого года. Об этом заявили в
«В ТОП-10 самых недорогих у туристов курортов юга страны для первомайского отдыха входят Саки, Евпатория, Судак, Мисхор, Феодосия, Алупка и Керчь. Список возглавляет Саки с ценой 580 рублей в сутки, затем следует Евпатория — 920 рублей в сутки, на четвертом месте Судак — 1050 рублей, шестое место у Мисхора — 1420 рублей, на седьмом Феодосия — 1470 рублей. Последние, девятое и десятое места, занимают Алупка (1570 рублей в сутки) и Керчь (1620 рублей)», — говорится в сообщении.
Так, стоимость самого дешевого пакетного пляжного тура с авиаперелетом в Крым на эти майские праздники составила 21 162 рубля на двоих. Предложение предполагает тур на семь ночей и проживание в отеле «3 звезды», без питания.
По данным Минкурортов, стоимость размещения в двухместном номере на двоих с завтраком в Керчи начинается от 1050 рублей в сутки за номер. В Феодосии — проживание в отеле «3 звезды» начинается от 2 тысяч рублей, в отелях «4 звезды» — от 4 400 рублей за номер.
Отели «3 звезды» в поселке Черноморское предлагают размещение за сумму от 1300 тысяч рублей (номер на двоих), в «четырехзвездочных» отелях — от 2300 руб.
В Ленинском районе проживание в отеле «3 звезды» начинается от 3500 рублей за номер. В Евпатории — от 2900 руб в отеле «3 звезды» и от 3 800 руб — в отеле «4 звезды».
В Алуште номер в «трехзвездочной» гостинице можно снять от 2700 руб, в отеле «4 звезды» — от 2950 руб в сутки.
В Ялте номер в отеле «3 звезды» стоит от 2300 руб, «4 звезды» — от 3500 руб, «5 звезд» — от 14 700 рублей за номер в сутки на двоих с завтраком.