В Крыму озвучили цены на отдых в майские праздники

Источник: РИА "Новости"

При этом в некоторых объектах цена размещения остается на уровне прошлого года. Об этом заявили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

«В ТОП-10 самых недорогих у туристов курортов юга страны для первомайского отдыха входят Саки, Евпатория, Судак, Мисхор, Феодосия, Алупка и Керчь. Список возглавляет Саки с ценой 580 рублей в сутки, затем следует Евпатория — 920 рублей в сутки, на четвертом месте Судак — 1050 рублей, шестое место у Мисхора — 1420 рублей, на седьмом Феодосия — 1470 рублей. Последние, девятое и десятое места, занимают Алупка (1570 рублей в сутки) и Керчь (1620 рублей)», — говорится в сообщении.

По составленному аналитической службой Ассоциации туроператоров России рейтингу, Крым занял первое место по минимальным ценам на пакетные туры для пляжного отдыха на майские праздники среди россиян.

Так, стоимость самого дешевого пакетного пляжного тура с авиаперелетом в Крым на эти майские праздники составила 21 162 рубля на двоих. Предложение предполагает тур на семь ночей и проживание в отеле «3 звезды», без питания.

По данным Минкурортов, стоимость размещения в двухместном номере на двоих с завтраком в Керчи начинается от 1050 рублей в сутки за номер. В Феодосии — проживание в отеле «3 звезды» начинается от 2 тысяч рублей, в отелях «4 звезды» — от 4 400 рублей за номер.

Отели «3 звезды» в поселке Черноморское предлагают размещение за сумму от 1300 тысяч рублей (номер на двоих), в «четырехзвездочных» отелях — от 2300 руб.

В Ленинском районе проживание в отеле «3 звезды» начинается от 3500 рублей за номер. В Евпатории — от 2900 руб в отеле «3 звезды» и от 3 800 руб — в отеле «4 звезды».

В Алуште номер в «трехзвездочной» гостинице можно снять от 2700 руб, в отеле «4 звезды» — от 2950 руб в сутки.